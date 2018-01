Eine Woche Eberswalde gratis

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine Gewinnerin steht schon mal fest: Friederike Häusler. Die Studentin der Hochschule HNE hat bei der ersten Rückkehrerbörse zwischen den Jahren eine Gratis-Woche Eberswalde "erstanden". Sieben Tage Probewohnen, dazu Eintrittskarten für Zoo, Familiengarten und "baff" sowie freie Fahrt mit dem Obus.

Ein vorerst positives Resümee zieht auch die Stadt Eberswalde nach der Premiere. Eine tiefergehende Auswertung stehe zwar aus. Gleichwohl zeigen sich Nancy Kersten, Leiterin des Bürgermeisterbüros, sowie Nadine Kammer vom Wirtschaftsförderungsamt mit der Resonanz der Erstauflage zufrieden. Über den Tag verteilt hätten um die 250 Interessierte die Messe besucht. Ein für den Auftakt ganz ordentlicher Zuspruch, wie das Duo findet. Zumal die ersten Reaktionen der an der Börse beteiligten Unternehmen und Einrichtungen ebenfalls wohlwollend ausfielen. Dies gelte auch für die beiden Stände der Stadtverwaltung Eberswalde selbst. Das Rathaus war mit dem Amt für Bildung sowie dem Ressort Liegenschaften vor Ort. Sowohl für Baugrundstücke wie auch im Kita-Bereich sei ein reges Interesses zu verzeichnen gewesen, weiß Kersten aus Gesprächen mit den Kollegen.

Im Fall der Kinderbetreuung fragten Besucher nicht nur nach Kita-Plätzen für ihre Schützlinge, einige erkundigten sich auch nach offenen Stellen, nach Jobangeboten für Erzieher. Die Chancen dafür stehen laut Anke Bessel nicht schlecht. Zum einen verbessert sich der Personalschlüssel per 1. August im Kindergartenbereich noch einmal (auf 1:11), woraus sich ein Mehrbedarf an Erziehern ergibt. Zum anderen will Brandenburg bekanntlich im Herbst das beitragsfreie Vorschuljahr einführen. Eberswalde rechnet deshalb mit zahlreichen Neuanmeldungen in den Einrichtungen. Trotz steigender Nachfrage: Ob Pendler oder Rückkehrer - "wir können jedem eine Wohnung und einen Kita-Platz bieten", hatte Bürgermeister Friedhelm Boginski auf der Messe versichert. Insofern liefere die Stadt Fachkräften also ein Rundum-Sorglos-Paket.

Ob es 2018 eine Zweitauflage der Börse gibt, will die Stadtverwaltung von der folgenden detaillierten Auswertung abhängig machen. "Die Ausgabe am 28. Dezember war ein Pilotprojekt", betont Kersten. Entscheidend seien die Wünsche und die Bedürfnisse der Unternehmen. "Wir wollen den Firmen da nichts aufdrücken", so Kammer.

Klar ist indes: Die Option des einwöchigen Probewohnens besteht weiter. Für das kostenlose Schnupperangebot, das Teil des Eberswalder Stadtmarketings ist, hat die Wohnungsgesellschaft WHG eine Wohnung für vier Personen an der Steinstraße, also zum Zentrum zur Verfügung gestellt, so Nadine Kammer.