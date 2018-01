Zu viel Wasser in wenigen Minuten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die teilweise starken Niederschläge Mitte der Woche haben auf Eisenhüttenstadts Straßen und Gehwegen teilweise für kleine Seen gesorgt. Ein Unternehmen aus der Werkstraße beispielsweise meldete sich auf dem städtischen Internethinweissystem Maerker: "Gehweg überflutet, Wasser läuft nicht ab. Wasser spritzt an die Fensterscheiben, durch vorbeifahrende Fahrzeuge." Die Stadt antwortete daraufhin, dass die Verantwortlichkeit für die Reinigung der Regenwasserabläufe auf den öffentlichen Straßen beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) liege. Aber der Hinweis werde dorthin weitergeleitet. Und kurz darauf waren die Mitarbeiter des Wasserzweckverbandes auch schon vor Ort und pumpten Wasser ab.

"Allerdings handelte es sich an dieser Stelle nicht um Regenwassereinläufe, sondern um Sickerschächte", erklärt Heike Herrmann, Geschäftsführerin des TAZV. Das heißt, das Wasser wird nicht über Kanäle abgeleitet, sondern läuft lediglich in einen Schacht, wo es schließlich im Erdreich versickern soll. Bei der Menge an Niederschlägen, die da innerhalb kürzester Zeit aber herunterkamen, staute sich das Wasser aber an. "Da war die Kapazität überschritten", betont Heike Herrmann und fügt hinzu: Das könne immer wieder passieren. Ihre Mitarbeiter hätten die Schächte am Mittwoch einfach wieder geleert. Regenwassereinläufe sind daran zu erkennen, dass sie meist eckig sind, Sickerschächte hingegen werden von einem runden Gullydeckel bedeckt.

Wie die Entwässerung der Straßen und Gehwege vonstatten gehe, das sei Sache der Straßenbaulastträger, heißt es aus dem TAZV. Es gebe auch andere Straßen in Eisenhüttenstadt, wo es lediglich Sickerschächte geben würde - unter anderem im Ortsteil Schönfließ.

Dort aber hat der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband die Lage bei starken Niederschlägen entschärfen können - und zwar durch den Bau eines Regenwasserrücklaufbeckens im Bereich des Wohngebietes An der Holzwolle. Seitdem dieses fertig ist, habe es keine Beschwerden mehr über überschwemmte Keller oder Wohnungen gegeben, erklärt Heike Herrmann. Die Investition hat sich demnach gelohnt.

Ein extra Zwischenspeicherbecken für den Fall von starken Niederschlägen gibt es Heike Herrmann zufolge auch bei der kommunalen Kläranlage zwischen Eisenhüttenstadt und Neuzelle. Und was die normalen Regenwassereinläufe an Straßen angeht, die müssen natürlich regelmäßig gesäubert werden - das passiert turnusmäßig ein- oder zweimal im Jahr.