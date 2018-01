Gauß-Gymnasium stellt sich vor

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium findet am 11. Januar zunächst ein Informationsabend in der Aula der Schule in der Friedrich-Ebert-Straße 52 statt. Er beginnt um 19 Uhr und richtet sich vorrangig an interessierte Eltern von Kindern der Klassenstufe 4. Schulleiterin Rita Lange erläutert dabei das Konzept und die Besonderheiten der Leistungs- und Begabtenklasse.

Die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Spezialschule richtet seit dem Schuljahr 2007/2008 jährlich eine 5. Klasse als Leistungs- und Begabtenklasse ein. Das pädagogische Konzept orientiert sich dabei am Profil der Schule, das die Suche und gezielte Förderung von interessierten, begabten und hochbegabten Kindern beinhaltet. In Verbindung mit guten Arbeitsbedingungen, geschaffen durch die Stadt als Träger, und dem fußläufig gelegenen Internat Haus Einstein werden Kindern aus ganz Brandenburg beste Bedingungen geboten.

Zum Tag der offenen Tür wird dann am 27. Januar von 10 bis 13 Uhr eingeladen. Für Kinder der Klassenstufe 6 besteht an diesem Tag auch die Möglichkeit, am pflichtigen Eignungstest teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist dafür nicht nötig.

www.gauss-gymnasium.de