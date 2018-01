Freiheit und Abenteuer im großen Kinosaal

Jörg Kühl

Beeskow (gar) Nach Feuerland wollten Susanne Bemsel und Daniel Snaider. Ein Jahr mit dem Fahrrad unterwegs, das war ihr Plan, der auf der Lust am Abenteuer und der Sehnsucht nach Freiheit fußte. Am Ende wurde es eine Weltumrundung in vier Jahren, ein so faszinierendes Erlebnis, dass sich schon 100 000 Menschen davon erzählen ließen. In dieser Woche war Daniel Snaider nun Gast im Beeskower Schukurama, sprach im Rahmen des Fernwehbilderbogens über "Die große Reise - Abenteuer Weltumrundung".

Die Vortragsreihe, von Rutker Stellke bereits in der 12. Saison in Beeskow organisiert, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Auch die jüngsten Vorträge waren praktisch ausgebucht. Die meisten Besucher kommen immer wieder. So wie Dr. Gerhard Jantze, pensionierter Tierarzt aus Müncheberg. Neuseeland, Australien und China hat er selbst bereist, zum Teil im Wohnwagen und selbst organisiert. Doch bei den Foto- und Filmvorträgen könne man immer wieder über diese Welt staunen, meint er. Besonders hatten es ihm die Vorträge über die Antarktis und Kamtschatka angetan, weil man da selbst praktisch gar nicht hinreisen könne.

Jantze hat auch für die kommenden Vorträge schon Karten. Am 24. Januar wird Dirk Bleyer in Beeskow über Neuseeland sprechen, im Februar folgen Vorträge über Südafrika und Namibia. "Ein besonderer Höhepunkt für mich wird der Vortrag von Heiko Beyer über die Anden", sagt Vortragsorganisator Rutker Stellke. Beyer, der schon lange Vorträge über Südamerika halte, habe eine sechsstellige Summe investiert, um neue Filme und Fotos zu produzieren, habe die Schauplätze neu bereist, um authentisch berichten zu können. Stellke ist stolz, dass er für den Fernwehbilderbogen immer bekannte Namen aus der Abenteurerszene verpflichten kann. Einfach sei das nicht. "Die sprechen sonst in größeren Hallen vor 400 oder 500 Leuten, manchmal auch vor mehr als 1000", sagt er. Dabei könne man natürlich auch mehr Geld verdienen. Und das sei wichtig, um Reisekosten zu refinanzieren und das eigene Leben zu bestreiten.

Dass Dirk Bleyer, Heiko Beyer und viele andere trotzdem auch gern nach Beeskow wiederkommen, hängt auch mit dem Veranstaltungsort zusammen. "Es klappt nur, weil wir hier echte Unterstützung erfahren. Das Schukurama ist an der Vortragsreihe interessiert, das merke ich", sagt Stellke. Ähnlich sei es in der Burg Storkow, wo es die Vorträge jetzt im siebenten Jahr gibt.

Mehr Infos unter www.fernwehbilderbogen.de, Tickets für zehn Euro zu den Öffnungszeiten im Schukurama für die Beeskower Vorträge und für die Storkower Vorträge auf der dortigen Burg