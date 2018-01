Eiserlebnistour lockt Touristen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Auf ein gestiegenes touristisches Interesse an Beeskow und der Region Schwielochsee verweist die Märkische Tourismuszentrale, die rund 80 Mitglieder vertritt. Mit neuen Kombi-Angeboten soll das in Zukunft weiter verstärkt werden.

Die Eiserlebnistour von Storkow über Beeskow nach Friedland ist einer der neuen Angebotshöhepunkte im Erlebnisführer 2018, mit dem der Verein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee Gäste in die Region locken will. Das Infoheft ist derzeit in Druck, Vereinsgeschäftsführerin Kathrin Paul-Weckewitz hofft, dass sie es in wenigen Tagen im Tourismusbüro haben wird, an dem dann auch der neue Vereinsname stehen kann.

Noch heißt das Büro Märkische Tourismuszentrale, die Umbenennung in Spreeregion Beeskow-Schwielochsee, bereits 2016 beschlossen, muss vom Amtsgericht anerkannt werden.

Der im vergangenen Jahr erstmals herausgegebene Tourismusführer habe für mehr Gäste in der Region gesorgt, ist die Geschäftsführerin überzeugt. In einigen Wochen wird es dazu auch Zahlen geben. Tagesgäste und Übernachtungen in Hotels und Pensionen werden derzeit zusammengerechnet. Eine Zahl gibt es schon. 750 Anfragen nach touristischen Angeboten, Übernachtungen und Touren hatte das Büro im vergangenen Jahr. "Im Jahr davor waren es nur 280. Deshalb sind wir so optimistisch", sagt Kathrin Paul-Weckewitz. Auch die Zahl der Besucher im Büro selbst ist gestiegen. 16 500 wurden 2017 gezählt. Knapp 6200 davon waren wirklich Gäste der Stadt. Die suchten nach kulturellen Angeboten und nach Übernachtungsmöglichkeiten. "Vor allem Radtouristen kommen ganz spontan, halten in der Stadt und suchen nach einem Bett für die Nacht", so Kathrin Paul-Weckewitz. In der Ferienzeit werde es manchmal knapp.

Die anderen Besucher der Tourismuszentrale sind Beeskower. Das Büro fungiert ja als Infopunkt für das Rathaus. Andere kaufen die immer beliebteren Beeskow-Gutscheine. Außerdem kann man die für Angler obligatorische Fischereiabgabe entrichten und Angelkarten für die Spree und andere Gewässer kaufen.

Diese Angebote und die recht umfangreichen Öffnungszeiten, die selbst in größeren Städten für ein Tourismusbüro nicht selbstverständlich sind, sollen beibehalten werden. Montags bis freitags werden Beeskower und Touristen von 9 bis 18 Uhr beraten, sonnabends von 9 bis 12, in der Saison bis 15 Uhr. Sonntags gibt es dann bei sieben Partnern, dazu gehören unter anderem die Burg Beeskow und die Alte Försterei Briescht, touristische Informationen. Im nächsten Sommer werden die dann die Gäste auch auf die Eiserlebnistour schicken. Zuerst vielleicht zum Altstadtcafé Domichowski in Storkow, dann zur Beeskower IceGuerilla und schließlich nach Friedland, wo das Eiscafé am Markt demnächst unter neuem Namen eröffnen wird. "Dort wird überall eigenes Eis produziert. Wirklich toll", findet Kathrin Paul-Weckewitz.