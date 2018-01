Polizeibericht Bernau vom 05.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Kleintransporter gestohlen

Ahrensfelde. Unbekannte haben über den Jahreswechsel von einem Parkplatz in der Dorfstraße einen VW-Kleintransporter gestohlen. Die Tat muss sich, so die Polizei, in der Zeit zwischen dem 29. Dezember und dem 2. Januar ereignet haben. Dem Halter entstand ein Schaden von ungefähr 20 000 Euro.

Einbrecher im Reihenhaus

Schwanebeck. Im Tagesverlauf des Mittwochs sind Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus in der Fichtestraße eingebrochen. Innen durchsuchten sie das Inventar. Eine Übersicht gestohlener Gegenstände oder vom Gesamtschaden lag am Donnerstag noch nicht vor.

Kollision auf der Kreuzung

Eberswalde. Am Donnerstagmorgen sind an der Ecke Berger-/Michaelisstraße ein VW und ein Audi zusammengestoßen. Die Fahrer der beiden Wagen blieben unverletzt; Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3000 Euro beziffert.

Wegen Arbeiten am Nord-Süd-Tunnel in Berlin gibt es weitreichende Unterbrechungen ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr. Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Schöneberg und Südkreuz/Yorckstraße sowie Gesundbrunnen fallen aus.

Verkehrstipp