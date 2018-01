Polizeibericht Schwedt vom 05.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Gesuchter Mann festgenommen

Prenzlau. Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Prenzlau gefasst. Der 34-Jährige hatte kurz vor 3 Uhr erfolglos versucht, in einem Opel Corsa vor der Kontrolle in der Stettiner Straße zu fliehen. In einer Sackgasse war die Flucht zu Ende. Der von Angehörigen „geliehene“ Kleinwagen, der zuvor eine Garagenmauer gestreift hatte, hatte einen platten Vorderreifen.Der Fahrer war betrunken (0,8 Promille), stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte ihn wegen Eigentumsdelikten zur Festnahme ausgeschrieben. Der 27 Jahre alte Mitinsasse war zwar auch kein unbeschriebenes Blatt, durfte aber gehen.

Betrüger scheitern mit Enkeltrick

Angermünde/Templin. Bei ihren Versuchen, Senioren mit dem sogenannten Enkeltrick um Bares zu erleichtern, sind Betrüger in Angermünde und Templin gescheitert. Eine 78 Jahre alte Angermünderin wurde am Mittwochmittag angerufen. Ein junger Mann bat sie um eine fünfstellige Summe. Als die Frau nach seinem Nachnamen fragte, legte er auf. Das machten auch die Anrufer, die in Templin ihr Glück versuchten und bei zwei 82 Jahre alten Menschen ähnlich viel Geld verlangten. Als der Mann und die Frau erklärten, nicht über solche Barschaften zu verfügen, waren die Gespräche beendet.

Auto steht in Flammen

Schmölln. In der Nacht zum Donnerstag ist auf der A11 an der Anschlussstelle Schmölln ein BMW ausgebrannt. Autobahnpolizisten bemerkten den in flammenden Wagen gegen 23.30 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen. Der 32 Jahre alte Fahrer versuchte, das Feuer zu ersticken und zog sich dabei Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

Fahrerin verletzt nach Kollision

Lychen. Bei einem Unfall auf der Zehdenicker Straße ist am Donnerstagmorgen eine 79-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Opel gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Ford gefahren, dann in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW kollidiert.