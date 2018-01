MOZ

Eberswalde (MOZ) Zusammenstoß auf der Kreuzung

Eberswalde. Auf der Kreuzung Berger-/Michaelisstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Pkw zusammengestoßen. Der Schaden beträgt 3000 Euro.

Einbruchsbeute wird noch ermittelt

Schwanebeck. In ein Haus in der Fichtestraße sind am Mittwoch unbekannte Täter eingebrochen. Ihre Beute stand zunächst nicht fest.