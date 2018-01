Polizeibericht Strausberg vom 05.01.2018

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Scheibe eingeschlagen

Petershagen-Eggersdorf. Am 3. Januar hatte der Fahrer eines Mercedes Sprinter sein Fahrzeug für fünf Minuten auf einem Parkplatz an der Lessingstraße abgestellt. Als er um 6.05 Uhr zurückkam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren fehlte eine Kiste mit Lieferscheinen. Schaden: 250 Euro.

Alarmanlage funktionierte

Hönow. In der Waltraudstraße versuchten Unbekannte Mittwoch zwischen 7 und 21 Uhr zunächst die Terrassentür aufzubrechen. Als das nicht gelang, nahmen sie sich die Eingangstür vor. Doch dort schlug die Alarmanlage an. Die Täter hinterließen Spuren und einen Sachschaden von ca. 2400 Euro.

Tasche gestohlen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Der Fahrer eines Kleintransporters stellte diesen Mittwoch um 9.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Frankfurter Chaussee ab. Als er zehn Minuten später zum Fahrzeug zurückkam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und es fehlten eine Tasche mit dienstlichen Unterlagen. Außerdem waren eine Handy und ein Navigationsgerät verschwunden. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt..

Einbrecher im Haus

Hoppegarten. In der Straße Am Fließ schlugen Einbrecher am Mittwoch zwischen 15 und 22.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und kletterten in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten dann sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse. Es fehlen Geld, Schmuck, Münzen und ein Sparbuch. Der Schaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.