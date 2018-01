Polizeibericht Neuruppin vom 05.01.2018

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mazda-Fahrerin fährt Reh tot

Rägelin (RA) Ein Mazda ist am Mittwochvormittag auf der Straße zwischen Netzeband und Rägelin mit einem Reh zusammengestoßen. Die 29-jährige Fahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern, als das Tier auf die Straße rannte. Das Reh überlebte die Kollision nicht. Am Auto entstanden 500 Euro Schaden.

Transporter trifft Torpfeiler

Dorf Zechlin (RA) Beim Wenden in Dorf Zechlin auf der Straße Am Kunkelberg ist am Mittwochmittag ein 31-Jähriger mit seinem VW-Transporter gegen einen Torpfeiler gefahren. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 1 000 Euro geschätzt.