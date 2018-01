Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 05.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Firmenräume durchsucht

In Eisenhüttenstadt sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in die Räume zweier Firmen eingebrochen. An der Buchwaldstraße durchsuchten sie das Inventar in den Räumen einer Firma. An der Kastanienstraße drangen sie in die Räume eines Autohauses ein. Auch dort durchsuchten sie Schränke und Tische. In beiden Fällen liegen noch keine Erkenntnisse über gestohlene Gegenstände oder den Gesamtschaden vor.

Schmierereien an einer Schule

Wie erst am Donnerstag gemeldet wurde, haben Unbekannte zwischen dem 23. und 24. Dezember in Eisenhüttenstadt die Fassade einer Schule Am Platz des Gedenkens beschmiert. An verschiedenen Stellen wurde mit schwarzer Farbe Buchstaben aufgebracht. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem and er Sophienstraße in Richtung Halbe Stadt.

Blitzer