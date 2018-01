Ganz reale Horrortrips befürchtet

Tilman Trebs

Friedrichsthal (OGA) Traust Du Dich? Das ist die Frage, die die Produzenten des am Grabowsee gedrehten Gruselfilms "Heilstätten" auf Plakaten und Kinotrailern den Horrorfilmfans stellen. Die ersten sagen schon mal "Ja" und verabreden sich zu heimlichen nächtlichen Streifzügen an den Drehorten. Doch unangemeldete Besuche dort sind nicht nur gefährlich, sondern auch verboten.

"Heilstätten" dreht sich um eine Gruppe junger Leute, die mit Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten durch die Ruinen einer ehemaligen Heilstätte ziehen und auf der Suche nach Geistern und paranormalen Phänomen durchaus fündig werden. Unvorhergesehene Dinge passieren, der Zuschauer darf sich auf ein paar Schreckmomente einstellen.

Einige Fans wollen die aber offenbar nicht nur vom Kinosessel aus, sondern auch hautnah erleben und verabreden sich via Facebook zu nächtlichen Besuchen an den Drehorten. "Noch mehr Nervenkitzel dann direkt nach dem Film", freut sich ein Filmfan schon in den Kommentaren unter dem Kino-Trailer auf der offiziellen Facebook-Seite für den "Heilstätten-Film". Andere glauben auch zu wissen, wo sie hinmüssen. "Das ist in Beelitz-Heilstätten, viertel Stunde von Potsdam mit der Regio entfernt", schreibt einer bei Facebook.

Ankündigungen wie diese sorgen nun vor allem in der Kleinstadt südlich von Berlin für Unruhe. Bürgermeister Bernhard Knuth weist vorsorglich darauf hin, dass das Betreten der dortigen Heilstätten einen Straftatbestand darstelle, "der auch geahndet wird". Um sich den "Grusel- und Partytourismus" vom Hals zu halten, weist er die Horrortrip-Suchenden in einer Pressemitteilung dann freundlicherweise auch gleich den Weg an den echten Drehort: "Der Film wurde nicht in Beelitz gedreht, sondern in der Heilstätte Gra-bowsee bei Oranienburg."

Dort sind die Cineasten allerdings auch nicht willkommen. "Das Betreten des Geländes ist verboten", betont Pächter Bernhard Hanke, der durchaus Erfahrungen mit ungebetenen Gruseltouristen hat, aber trotzdem gelassen bleibt. "Hier tauchen immer wieder Leute auf, die in die Ruinen wollen. Aber kaum einer schafft es." Hanke verweist auf die solide Einzäunung und die Kameraüberwachung. "Das Gelände wird rund um die Uhr überwacht. Wer es illegal betritt, muss mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen." An den "Heilstätten"-Grenzen am Grabowsee weisen Schilder in zwei Sprachen auf die Verbote hin. Versehen sind die Schilder aber auch mit Hankes Handynummer: "Bevor jemand über den Zaun klettert, soll er mich lieber anrufen." Manchen Gast hat Hanke dann schon durch die Ruinen geführt. Offizielle Rundgänge bietet er zum Filmstart aber nicht an. "Wenn etwas passiert, sind wir dran."

Die Nervosität in Beelitz kann Hanke aber verstehen. "Die haben ihre Heilstätten jahrelang sich selbst überlassen und kaum gesichert. Das hat die Leute angezogen. Dort gab es sogar schon Tote." Ein Umstand, den der Beelitzer Stadtsprecher Thomas Lähns bestätigt. "Wir hatten vor Jahren dort in der Tat erhebliche Probleme, aber inzwischen Eigentümer, die viel in die Sicherheit, aber auch in die Zugänglichkeit für Touristen investiert haben." In Beelitz können die Ruinen inzwischen von einem Baumkronenpfad aus besichtigt werden. Möglichkeiten, die am Grabowsee nicht in Sicht sind. Die Eigentümer würden dort gern Wohnungen bauen, Hanke das Gelände am liebsten kaufen und seine Idee von der Kinderbildungsakademie Kids Globe verwirklichen. Dafür bräuchte er nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro, die er bislang aber noch nicht zusammen habe.