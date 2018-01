Glaubwürdigkeit als Wette auf die Zukunft

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Am Wochenende kommt die FDP zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Schon immer zelebrierten die Liberalen diese Kundgebung in Stuttgart als optimistischen Auftakt ins politische Jahr. Selten aber wurde eine Richtungsbestimmung für die Partei so sehnsüchtig erwartet wie in diesem Jahr.

Mit dem Abbruch der Jamaika-Gespräche im November hat die Partei von Christian Lindner ein Problem gelöst, aber zugleich ein anderes geschaffen. Geklärt ist die Frage, ob die Liberalen für eine Regierungsbeteiligung ihre Prinzipien aufgeben würden. Nein, sie sind keine Umfaller, das war das Signal, das Lindner aussenden wollte mit seinem Spruch "Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren." Die Partei hat ihren Standpunkt klar gemacht - und dafür leicht sinkende Umfragewerte und die Rolle als Buhmann in Kauf genommen. Das Problem daran ist: Ein Standpunkt ist schön und gut. Aber man muss auch wissen, was man als politische Partei damit anfängt.

Die FDP-Spitze erklärte zwar, es habe für eine Koalition keine Vertrauensbasis gegeben und führte Streitpunkte in Umwelt, Bildung und Digitalisierung an. Es ist aber nicht zu übersehen, dass die Liberalen durchaus einige ihrer Kernthemen in einer Jamaika-Koalition mit CDU, CSU und Grünen hätten durchsetzen können: bei Wirtschaft, Bürgerrechten und sogar beim Einwanderungsrecht waren Kompromisse in Reichweite. Während der Beschluss der Spitze in der Partei als Siegel der Glaubwürdigkeit auch nach sechs Wochen weitgehend mitgetragen wird, hagelt es von außen Kritik, etwa von Wirtschaftsverbänden. Sie hätten gern einen Fürsprecher in der neuen Regierung gesehen und befürchten von einer Großen Koalition soziale Wohltaten auf Kosten der Unternehmen.

Was also bezweckt die Partei mit ihrem Kurs? Ihr Kalkül lässt sich aus den Äußerungen führender Mitglieder ablesen: Man hofft auf eine CDU-Rebellion im Laufe der Legislaturperiode und will die Zeit nach Angela Merkel abwarten, bevor man wieder in die Regierung strebt. Gleichzeitig wirft man die Kräfte in die Landtagswahlkämpfe in Hessen und Bayern, wo im Herbst Koalitionen möglich scheinen. Damit könnte die FDP im Bundesrat an Gewicht gewinnen und zugleich ihr ausgedünntes personelles Fundament auffüllen. Sollte diese Strategie allerdings scheitern, wird es nicht nur für Parteichef Lindner ungemütlich, sondern für die ganze FDP.