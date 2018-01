Xavier trieb die Zahlen nach oben

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) 813 Mal wurden Fürstenwaldes hauptamtliche und freiwillige Feuerwehrleute im vergangenen Jahr alarmiert. 2017 war damit eines der einsatz- und arbeitsreichsten Jahre.

Xavier, Xyntia und Kyrill - diese Namen wird wohl kein Feuerwehrmann seinem Kind geben. Denn sie standen für sehr viel Stress. 2007 wehte Kyrill durch die Lande und trieb die Jahresbilanz auf 877 Einsätze. 2010 sorgte Sturm Xyntia für zusätzliche Arbeit, und da es noch die Bombe beim Bahnhof gab, stieg die Einsatzzahl auf über 920. 2017 war die Bombe in der Lindenstraße etwas kleiner und Xavier nicht ganz so wild wie die anderen, aber dennoch stieg die Zahl der Alarmierungen kräftig über die 800er-Grenze. Es wurden 100 mehr als 2016 und sogar 253 mehr als 2015. Übrigens waren das 2017, wie die penibel geführte Statistik verrät, zusammengefasst 75114 Einsatzminuten - umgerechnet haben die Frauen und Männer also über 52 Tage lang unterbrochen Menschen gerettet und andere Hilfen geleistet.

Von den 35 hauptamtlichen und 68 freiwilligen Feuerwehrleuten wurde das wieder mit Bravour gemeistert, wobei die ehrenamtlichen Löschzüge Nord und Mitte insgesamt 314 Mal alarmiert wurden, manchmal beide zugleich, und fast immer stand die Hauptamtliche an ihrer Seite. Das war beim ersten Einsatz am 1. Januar so, als auf der A 12 eine Pkw in einen Lkw fuhr und eine verletzte Person gerettet werden musste, und ebenso beim letzten Einsatz am 30. Dezember. Drei Kinder waren in einem Fahrstuhl in der vierten Etage eingeschlossen.

Fragt man Feuerwehrchef Jörn Müller nach den brisantesten Aufgaben, fällt ihm als erstes der schwere Unfall auf der Hangelsberger Chaussee am 23. Mai ein. Ein Lkw und vier Pkw waren darin verwickelt, sechs Personen wurden verletzt. Aber auch die A 12 war rund 30 Mal Einsatzziel: Auffahrunfälle, Ungekippte Lkw und Pkw, ein Gefahrgut-Laster im Straßengraben. Häufig wurden dabei Personen eingeklemmt und mussten gerettet werden, ein Toter war zu beklagen. 98 Verkehrsunfälle auf Straßen waren es insgesamt, fünf mehr als im Jahr zuvor. Sie werden in der Statistik der Feuerwehr unter "technische Hilfeleistungen" aufgeführt, von denen es 565 gab, wobei auch acht Tote geborgen werden mussten. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel auch Tierrettungen (116), Sturmschäden (92) und Türnotöffnungen (70).

Bei den Bränden wurden 2017 neun weniger gezählt als 2016 - 84. Allerdings lag das vor allem an der feuchten Witterung. Es gab kaum Wald- und Böschungsbrände. Dafür stiegt die Zahl der Wohnungsbrände um acht auf 23 an. Hier war die Wehr immer rechtzeitig da: Alle Betroffenen konnten gerettet werden. Großbrände gab es fünf, erinnert sei nur an das Feuer in einer Lagerhalle in der Nähe das Bahnhofs am 3. Februar. 15 Menschen mussten evakuiert und erst nach vier Stunden konnte "Einsatzstelle unter Kontrolle" gemeldet werden.

Bewährt hat sich bei allen Einsatzfällen, bei denen Menschenleben in Gefahr waren, dass die Fürstenwalder Wehr die sogenannten First Responder ausgebildet hat. Sie versorgen Patienten, wenn kein Rettungswagen rechtzeitig eintrifft. Deren Alarmierung hat sich fast verdreifacht.

Aber nicht nur die gute und regelmäßige praxisbezogene Ausbildung sorgte dafür, dass die Einsätze erfolgreich verliefen. "Wir haben inzwischen eine sehr gute technische Ausstattung, wofür die Stadt dankenswerterweise viel Geld ausgegeben hat", sagt Jörn Müller. Zu Beginn des Jahres waren drei neue Lösch- und ein Tanklöschfahrzeug offiziell in Dienst gestellt worden, und alle Einsatzkräfte haben inzwischen bessere Kleidung.

Bleibt die Frage: Was steht in diesem Jahr an? Das markanteste: In Süd wird es einen neuen Standort geben. Wenn im Frühjahr das Katastrophen- und Feuerwehrtechnische Zentrum des Kreises in den ehemaligen Odersun-Hallen übergeben wird, erhält die Fürstenwalder Wehr dort einen Stellplatz für ein Löschfahrzeug, samt Umkleide- und Sanitäreinrichtungen für die Kameraden. "Wir erhoffen uns davon Zeitgewinn", erklärt Müller. Neun ehrenamtliche Kameraden wohnen in Süd, im Alarmfall wären sie viel schneller beim Fahrzeug. Zwei Jahre soll diese Variante getestet und dann entschieden werden, ob das als dauerhafte Lösung taugt und es somit außer Nord und Mitte noch eine Wache Süd gibt.