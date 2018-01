Drei Minuten magische Momente

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Die Ketziner Havel im Morgennebel bei glutrot aufgehender Sonne. Fischermeister Lutz Schröder kontrolliert seine Reusen - magische Momente, die Dominik Schuster (Kamera) und Leonhard Hollmann (Produktion/Regie) für den Imagefilm der Stadt Ketzin/Havel eingefangen haben. Eine beeindruckende Naturkulisse, wie sie so wohl kaum künstlich gestaltet werden könnte. Das Havelstädtchen mit seiner wunderbaren Natur, den unverwechselbaren Sehenswürdigkeiten in allen Ortsteilen, der Geschichte und Kultur und nicht zuletzt mit den gastfreundlichen Einwohnern für potentielle Besucher anziehend zu machen, ist das Anliegen des Filmes, der am Mittwoch während des Neujahrsempfanges von Bürgermeister Bernd Lück erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Anwesend auch Familie Dana Wenzel und Holger Heinemann-Wenzel mit den Kindern Kassandra (8) und Edgar (6), deren Reise mit dem Fahrrad durch die Stadt und die Ortsteile den Rahmen des Filmes darstellt. In sehr schnell wechselnden Motiven erleben sie als Besucher die Stadt und ihre Ortsteile, vor allem aber die Einwohner und die einmalige Flusslandschaft, gerade diese mit einer gehörigen Portion natürlicher Romantik, oft aber auch mit einem Schuss Humor. Das selbst für einen nur dreiminütigen Imagefilm so manche mehr oder weniger große Schwierigkeit zu überwinden war, wusste Leonhard Hollmann zu berichten. So waren allein für die Mitwirkung der Kinder in Berlin und Brandenburg vier Genehmigungen einzuholen. Ein großes Lob galt Anneli Pönisch, die an dem eiskalten Morgen im ebenso kühlen Wasser sitzend und vom Morgennebel eingehüllt, bei Yoga-Übungen gefilmt werden sollte, und die Prozedur klaglos überstand. Nun gut, eine Wärmflasche linderte das Ärgste. Immerhin fünf Boote waren für die spektakulären Wasserskivorführungen auf dem Trebelsee nötig. Der Ketziner Angel- und Wassersportclub half lobenswerter Weise bei dieser Szene. Am Abend trifft die Familie den Fischermeister erneut und bei untergehender Sonne lässt sie den Tag am Havelufer an der Fähre ausklingen. Es wirkt wie eine Einladung nachUnd das soll der Imagefilm auch sein. Seit Donnerstag ist er im Internet auf der Ketzin-Seite anzusehen.