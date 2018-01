Moderne Radarfalle gegen Raser

Martin Stralau und

Joachim Eggers Schöneiche (MOZ) Fest installierte Blitzeranlagen sind inzwischen eine Seltenheit im Landkreis Oder-Spree. In Schöneiche hat der Kreis eine Ausnahme gemacht und an der Kalkberger Straße ein solches Gerät installiert - als Ersatz für ein altes.

Fünf Tage vor Weihnachten ist sie in Betrieb gegangen: die Blitzersäule am Ortseingang aus Richtung Rüdersdorf. Der Landkreis, sagt Michael Rose, der Leiter des Straßenverkehrsamts, hat an dieser Stelle auf Empfehlung der Unfallkommission gehandelt. "Das ist dort eine Unfallhäufungsstelle, weil so viel Verkehr von der Autobahn kommt", sagt Rose. Deshalb müsse er kontrolliert werden - der Kreis setzt also auf die abschreckende Wirkung. "Der Blitzer dient der Verkehrsberuhigung."

So sieht es auch Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück. "Der Blitzer stellt sicher, dass (fast) alle Autofahrer nur mit der zulässigen Geschwindigkeit und damit der notwendigen Aufmerksamkeit in diesen sensiblen und etwas unübersichtlichen Bereich fahren", teilt Steinbrück schriftlich mit, der den Ersatz ausdrücklich begrüßt. Er verweist auf die spezifischen Verhältnisse an dieser Stelle: Die Anlage steht nach einer längeren geraden Strecke, gleich dahinter folgt die Zufahrt in das Einkaufszentrum Grätzwalde, dann folgt eine Rechtskurve und kurz danach die Ampelkreuzung. Dank des alten Blitzers, so Steinbrücks Beobachtung, waren überhöhte Geschwindigkeiten an dieser Stelle seit Jahren kein großes Problem mehr.

Nun war die alte Anlage aber seit mehreren Monaten defekt. Die Ersatzbeschaffung hat den Landkreis mitsamt Installation knapp 90 000 Euro gekostet, sagt Rose. "Es musste extra noch ein Stromanschluss gelegt werden." Gegenüber dem alten Gerät, das einst in den 1990er Jahren installiert wurde, bringt die neue Anlage einen erheblichen technischen Fortschritt. Sie kann in beide Richtungen fotografieren und tut dies zeitgemäß digital. "Der alte Blitzer funktionierte noch mit Nassfilmtechnik." Damit ist auch klar, dass die Bildqualität künftig deutlich höher ist als bei dem alten Gerät.

Außer in Schöneiche gibt es im Landkreis nur noch in Beeskow eine funktionierende stationäre Blitzeranlage, sagt Rose. Die an der Hangelsberger Ortsdurchfahrt ist lange außer Betrieb. Weitere Anschaffungen sind nicht geplant. Der Kreis, erläutert Rose, setzt auf mobile Überwachung. Dazu sind zwei Fahrzeuge täglich auf Achse im Kreisgebiet, in zwei Schichten, von 5 bis 13 und von 13 bis 21 Uhr. Die Einsatzorte richten sich nach Erkenntnissen der Polizei und Anforderungen aus den Gemeinden.

Die Präferenz für die mobile Verkehrsüberwachung hat einen guten Grund, sagt Rose. "Wir können unsere Technik dort zusammenpacken und mitnehmen" - Zerstörung durch Vandalismus ist ausgeschlossen. Dass die Neuanschaffung in Schöneiche zerstört werden könnte, ist Roses Befürchtung. Sein Wunsch: "Die Anwohner könnten ein Auge darauf haben."

Einer davon ist Hartmut Kohlmann. Er wohnt fast auf Höhe des Geschwindigkeitsmessers in der Kalkberger Straße, kann die roten Blitze aus seinem Haus sehen. Kohlmann freut sich über die Ersatzbeschaffung. Gerade aus dem Ortszentrum kämen die Autofahrer ganz schön um die langgezogene Kurve aus der Schöneicher in die Kalkberger Straße "geheizt", erzählt er. "Dieser Bereich ist sehr unübersichtlich, da hat es schon öfters Unfälle gegeben", sagt Hartmut Kohlmann.

Aber auch aus der anderen Richtung würden viele deutlich schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer fahren. "Seit der Blitzer steht, haben sich schon einige ihr Foto abgeholt. Das wird sich schnell herumsprechen", ist sich Hartmut Kohlmann sicher.