Nässe setzt dem Stadtwald zu

Die Frankfurter Stadtförsterei:



■ Die Stadtwald-Geschichte geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit war die Stadt wohlhabend und begann Ländereien, darunter auch Wald, zu kaufen. 1943 bestand das bewirtschaftete Waldeigentum aus 4473 Hektar, ein Großteil davon liegt heute auf polnischer Seite.

■ Der nach der Wende durch die Treuhand rückübertragene Teil macht den größten Anteil der heute 1390 Hektar großen Fläche des Stadtwaldes aus, von denen 900 Hektar bewirtschaftete werden.

■ Der Stadtwald teilt sich in mehrere Gebiete auf. Das Kerngebiet ist der Bereich Booßener Gehege, Revier Eduardspring. Es erstreckt sich bis Rosengarten. Eine weitere Fläche befinde sich beispielsweise bei Lossow - die sogenannte Hochhalde - und bei Güldendorf (Märkischer Naturgarten).

■ Die Kiefer ist mit etwa 44 Prozent am häufigsten vertreten, die Lärche und verschiedene Fichtenarten mit acht Prozent. Der Laubholzanteil im Stadtwald liegt bei mehr als 30 Prozent, darunter ist die Buche mit 21 Prozent am häufigsten vertreten, gefolgt von der Eiche mit 10 Prozent.