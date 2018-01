Datenklau im Ministerium

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ein Mitarbeiter im Bundesgesundheitsministerium soll die E-Mail-Postfächer von Staatssekretären ausgespäht und an den Kommunikationschef des Apothekerverbandes verkauft haben. Der Pharma-Lobbyist wollte damit Einfluss auf geplante Gesetze nehmen. Beide stehen nun vor Gericht.

Die CDs mit den Dokumenten aus dem Bundesgesundheitsministerium soll Christoph H. laut Anklage bei insgesamt 40 geheimen Treffen in Restaurants, auf Bahnhöfen und in Banken in Berlin gegen Bares eingetauscht haben. Der System-Betreuer aus Falkensee (Havelland) hat sich laut Staatsanwaltschaft damit von 2009 bis 2012 bis zu 27 000 Euro illegal dazu verdient. Der 44 Jahre alte IT-Experte eines externen Dienstleisters hatte damals mit einem Mitarbeiter-Ausweis ungehindert Zugang in das Bundesgesundheitsministerium. "Als Systemadministrator war er zudem im Besitz eines Extra-Passwortes, mit dem er die internen Daten abfischen konnte", erklärte Staatsanwalt Roland Hennicke am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Berliner Landgericht.

Die Daten übergab der Ministeriumsmitarbeiter an Thomas B., der nun mit ihm auf der Anklagebank sitzt. Der Ex-Kommunikationschef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) soll den Computerfachmann für das Ausspähen der E-Mails von Staatssekretären bezahlt haben.

In der ABDA sind rund 59 000 Apotheker in ganz Deutschland zusammengeschlossen. Bei den ausspionierten Daten soll es sich um Vorarbeiten von Fachbeamten zu Gesetzesentwürfen gehandelt haben. Der 48-jährige Verbandssprecher und Pharmalobbyist soll den Wissensvorsprung durch die internen Unterlagen unter anderem genutzt haben, um frühzeitig gegen Gesetzesänderungen vorzugehen.

Ein Beispiel war 2010 eine geplante Änderung der Apothekenbetriebsordnung. Apotheker sollten damals beim Verkauf von Nicht-Arzneimitteln beschränkt werden. Vertreter des Verbandes kannten den Entwurf schon, bevor er beim damaligen Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) auf dem Tisch landete. Zudem hatte das auf Branchennews spezialisierte Online-Portal "Apotheke adhoc" gegen den Gesetzentwurf gewettert, von dem Thomas B. bis heute Chef ist. Das Gesetz für mehr verschreibungspflichtige Medizin statt einfacher Drogerieware in den Apothekenregalen wurde nicht verwirklicht.

Der Datenklau im Ministerium flog schon 2012 durch einen anonymen Hinweis auf. Dass sich Thomas B. und Christoph H. erst jetzt wegen illegalen Ausspähens von Daten sowie wegen des Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz vor dem Landgericht Berlin verantworten müssen, erklären die Juristen mit der Umfänglichkeit der Ermittlung, aber auch mit der Überlastung der Berliner Gerichte.

Um den Fall endlich aufzurollen, hatte das Landgericht 2016 versucht, das Verfahren an eine weniger belastete Strafkammer abzugeben. Das wiederum wurde später als verfassungswidrig eingestuft. Nun muss sich erneut die 1. Große Strafkammer mit dem Fall befassen.

Die 57 Seiten umfassende Anklageschrift konnte aber auch am ersten Prozesstag nicht verlesen werden. Der Verteidiger von Thomas B. rügte zu Verhandlungsbeginn die Besetzung des Gerichts. Unter anderem beklagte er, dass eine Ersatz-Schöffin hauptberuflich bei der Kassenärztlichen Vereinigung angestellt ist und somit bei ihrer Berufung befangen sein könnte. Die Richter wollen nun bis zum zweiten Verhandlungstag am 12. Januar über den Antrag entscheiden. Insgesamt sind 16 weitere Prozesstage bis Ende April geplant.