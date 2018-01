Markige Worte und versöhnliche Signale

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Die CSU tagt - und die SPD muss nun ein paar Tage lang ganz tapfer sein. Am Donnerstag begannen die CSU-Bundestagsabgeordneten ihre traditionelle Klausur zum Jahresauftakt. Kurz vor Beginn der Sondierungen über eine Große Koalition setzen sich die Christsozialen vor der prächtigen Kulisse des bayerischen Klosters Seeon in Szene.

Gleich zum Auftakt warnte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den möglichen Regierungspartner vor "Themen aus der alten sozialistischen Mottenkiste". Und Parteichef Horst Seehofer mahnte, die SPD dürfe in den Verhandlungen über eine Große Koalition nicht überziehen.

Zugleich bringt sich die CSU ihrerseits mit einer Reihe von scharfen Forderungen insbesondere in der Flüchtlingspolitik, die auf der Klausur beschlossen werden sollen, in Stellung: Asylbewerbern sollen Leistungen gekürzt und die Altersfeststellung bei jungen Flüchtlingen Pflicht werden, der Familiennachzug ausgesetzt bleiben.

Auch mit den Gästen setzt die CSU Akzente: Geladen sind unter anderem der britische Minister Greg Clark zu Gesprächen über den Brexit und - zum wiederholten Male - der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der für rigorose Abschottung in der Flüchtlingspolitik steht.

Die CSU will sich so gleichermaßen für die Koalitionsverhandlungen in Berlin sowie für die Landtagswahl in Bayern positionieren. Dobrindt, der erstmals die Klausur leitet, erklärte die Tagung zum "Gipfeltreffen der bürgerlich-konservativen Politik".

Zugleich aber bekräftigten er und Seehofer ihren Willen zur Großen Koalition: Er werde "alles tun, damit diese Koalition zustande kommt", versicherte der CSU-Chef.

Die SPD hat sich derweil Gelassenheit verordnet: Nach Seeon "sehen wir weiter", lautet die Devise von Parteichef Martin Schulz.