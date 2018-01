Sexualstraftäter an den Pranger

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Der am 24. November 1969 geborene Pawel A. aus Zielona Góra ist am 14. Oktober 2016 wegen mehrfacher Vergewaltigungsdelikte an Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von 28 Jahren und einem Schmerzensgeld für seine Opfer von umgerechnet 45000 Euro verurteilt wurden. Er verbüßt seine Strafe derzeit im Gefängnis Rawicz bei Breslau.

All diese Angaben inklusive des vollen Familiennamens und eines Fotos des Verurteilten kann man seit dieser Woche in einem öffentlich zugänglichen Internetportal lesen, das Polens Justizministerium angelegt hat. Rund 800 Verurteilte sind im für jedermann zugänglichen Teil des Registers verzeichnet, der bis zum Donnerstag schon fast 1,7 Millionen Mal aufgerufen wurde. In Kürze sollen noch die genauen Details aller Taten hinzukommen, derzeit läuft aber noch eine Übergangszeit, in der die Betroffenen oder Gerichte dagegen Einspruch erheben können.

"Das Recht auf den Schutz unserer Kinder steht über der Anonymität von Verbrechern." Das sagt Polens Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro zur Begründung, weshalb man diesen öffentlichen Pranger organisiert habe. Mit der Datei solle verhindert werden, dass wegen sexueller Delikte Vorbestrafte als Lehrer oder Betreuer von Kindern eingesetzt werden. Das Register enthält auch noch einen zweiten, eingeschränkt öffentlichen Teil, zu dem nur Schulleiter oder Organisatoren von Ferien- und Sportveranstaltungen Zugang haben. Diese sind zugleich verpflichtet, Personen, die sie neu einstellen wollen, anhand des Registers zu überprüfen. Wer dies nicht tut, muss mit einer Geld- oder schlimmstenfalls Freiheitsstrafe rechnen.

Das ungewöhnliche Register hat schon in den ersten Tagen Folgen gehabt. Lokale Zeitungen und Internetportale veröffentlichten Übersichten über vorbestrafte Personen, die in ihrem Bereich leben. "Viele Leute schauen gerade nach, ob sich Nachbarn in dem Verzeichnis befinden", berichtet ein polnischer Bekannter. Am Dienstag sei ein Mitarbeiter eines Kulturhauses in Südpolen als sexuell Vorbestrafter "enttarnt" worden.

Bisher gibt es jedoch nur wenige kritische Stimmen im Nachbarland. Laut Justizminister Ziobro, der auf ein ähnliches Register in den USA verweist, ist rechtlich alles in Ordnung. Ziobro hatte freilich auch die Justizreform angeregt, wegen der die EU-Kommission unlängst ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit gegen Polen einleitete. Und während bisher lediglich Verurteilte gezeigt werden, die ihre Taten an Minderjährigen verübt haben, sollen in Zukunft alle wegen Vergewaltigung, Zuhälterei oder Pornografie Bestrafte hinzukommen.