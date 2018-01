Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Mit Musical- und klassischen Melodien stimmte das Paretzer Duo con emozione am Mittwochabend die Gäste auf den Ketziner Neujahrsempfang von Bürgermeister Bernd Lück (FDP) ein, der in diesem Jahr dem Thema Tourismus gewidmet war. Passend dazu stellte Leonhard Hollmann den Gästen erstmals den anschließend mit viel Lob bedachten Imagefilm der Stadt vor. Der traditionelle Neujahrsempfang ist immer auch ein Tag der Bilanz über das vergangene Jahr.

Für Lück war es das Jahr der Bürgerbeteiligungen. "Noch nie nahmen so viele Bürgerinnen und Bürger an den öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse, des Hauptausschusses und der Stadtverordnetenversammlung teil. Noch nie fanden so viele Bürgerversammlungen statt", sagte er. Das habe auch daran gelegen, dass viele Bereiche der Stadtplanung die Bürger besonders bewegt hätten. Als Beispiele nannte er die Schiffbarkeit der Ketziner Gewässer, die möglicherweise Errichtung weiterer Windenergieanlagen, die Bebauungsplanung für die Baumschulwiese und die Residenz am Stadtpark, der Bau des Logistik-Centers oder auch die Belebung Ketzins neuer Mitte. So haben die Bürgerproteste dazu beigetragen, dass nach sorgfältiger Abwägung die Stadtverordneten im Dezember mehrheitlich beschlossen, das Änderungsverfahren für die Bebauungspläne einzustellen, das die Errichtung weiterer Windenergieanlagen ermöglicht hätte, sagte er. Eine Mitteilung, die von den Teilnehmern des Empfanges spontan mit Beifall bedacht wurde. Die erstmalige Wahl eines Ortsbeirates sei ein Ergebnis der Einwohnervorschläge für die Bildung eines selbständigen Ortsteiles, so Lück. Gleichermaßen lobte der Bürgermeister die vielfältigen Bürgervorschläge für die Belebung Ketzins neuer Mitte. Unzufrieden zeigte er sich mit der Verkehrsanbindung des Hermes Logistik-Centers. Hier sei das Land in der Pflicht betonte er. Zahlreiche Vorschläge gab es auch für den zweiten Bürgerhaushaushalt der Stadt, in dem 50 000 Euro nach den Vorschlägen der Einwohner ausgegeben werden sollten. Leider hätten Unstimmigkeiten im Abstimmungszeitraum und einzelne Bürgervorschläge dazu geführt, dass durch die Stadtverordneten einzelne Bürgervorschläge gestrichen werden mussten, sagte Lück. Nach Beschwerden wies die Kommunalaufsicht des Landkreises auf formelle Fehler in der Satzung und im Abstimmungsverfahren hin, die nun bis März "geheilt" werden müssten.

In seinem Ausblick auf das begonnene Jahr erwähnte Bernd Lück, dass die Unterlagen für den Bau des multifunktionellen Saales am Ketziner Feuerwehrstandort (250 000 Euro) bis Mai fertiggestellt und dann entsprechende Fördermittel beantragt werden können. Weitere Vorhaben seien der Bau des Bolzplatzes und des PKW- und Fahrradstellplatzes an der Europaschule, der Ausbau des Dachgeschosses der Zachower Kita zur Schaffung weiterer inzwischen fehlender Kita-Plätze und der Bau des Kunstrasenplatzes am Strandbad.

Eine schöne Tradition ist es, dass sich verdiente Bürger in das Goldene Buch der Stadt eintragen. In diesem Jahr wurden dieserart Ursula Münstermann, Mathias Meißner und Waltraut Köhler für ihre unermüdliche Unterstützung syrischer Flüchtlingsfamilien bei der Integration ebenso geehrt wie Gudrun Gauch aus Zachow, die seit zehn Jahren die Frauensportgruppe leitet, die Seniorennachmittage gestaltet und viele andere Aktivitäten im Ort unterstützt. Auch Burkhard Severon trug sich in das Goldene Buch ein. Lobenswert seien seine vielfältigen Unterstützungen sowohl sportlicher Aktivitäten in der Stadt, unter anderem des Volkstriathlons, des Zachower Crosslaufes und des Ketziner Lauftreffs, als auch die vielfältige Hilfe syrischer Familien, so die Begründung.

"Jetzt habe ich eine Sorge weniger", war Lück sichtlich erleichtert. In ihrem Grußwort hatte Fischerkönigin Lisa-Marie Zessin angekündigt, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen.