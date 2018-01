Angebliche Verräter

Dmitri Durnjew/Stefan Scholl

Kiew (MOZ) Auch wenn es Hoffnungszeichen im Donbass gibt, wie den jüngsten Gefangenenaustausch oder den Besuch von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in der Ukraine - Krieg und Hass sind nicht vorbei. Ein fragwürdiger Prozess sorgt jetzt in der Donezker Rebellenrepublik für Aufsehen.

Wer weiß, ob sie insgeheim mit der Ukraine sympathisierten oder fest an die Donezker Rebellenrepublik DNR glaubten? Auf jeden Fall sind Jelena Lasarewa, 50, und ihr Ehemann Andrej Kotschmuradow, 46, geblieben, als im April 2014 in Donezk der prorussische Aufstand gegen die Ukraine ausbrach. Die Stadt war ihr Leben: ihre Arbeit als Ärztin, sein Internet-Geschäft, der Sohn, die zwei Enkel. Sie besaßen eine Eigentumswohnung und zwei Autos.

Auf den Videos der DNR-Fernsehsender wirken Jelenas und Andreis Gesichter nicht reuig oder panisch. Sie drücken eher Gehorsam und das Bemühen aus, ein logisches Geständnis aufzusagen. Anscheinend wurde ihr Wille nach Selbstverteidigung gründlich gebrochen.

Nach Angaben des MGBs, des Stasi-Ministeriums der Aufständischen, hatten Beamte des ukrainischen Geheimdienstes SBU das Ehepaar an einer ukrainischen Straßensperre als Spione angeworben. "Seit Juli 2016 bis in die Gegenwart habe ich über WhatsApp SBU-Mitarbeitern regelmäßig Informationen über die Wehrdienstleistenden geliefert, die sich zur Behandlung in unserer Abteilung aufhielten", spricht Jelena. Die Ukrainer hätten Personalien, Truppenteile, Adressen und die Verletzungen der Patienten interessiert. Andrej erklärte, von ihm hätten die SBU-Leute die Kundendatei des Providers verlangt, für den er arbeitete. Schönheitsfehler: Jelena sagt, der SBU habe sie und ihren Mann im Juli 2016 angeworben, dieser nennt den Dezember 2016 ... Als hätte man ihnen erfundene und schlampig abgeglichene Geständnisse diktiert.

Die Rebellenkanäle zeigen oft TV-Geständnisse. Nach eigenen Angaben klärte das MGB dieses Jahr 45 Fälle von Vaterlandsverrat und Spionage auf. 14 Menschen erhielten Haftstrafen von zwölf bis 18 Jahren. Sehr viele Menschen in der DNR leben in Angst, sie könnten verschleppt, festgenommen, gefoltert und als Verräter drakonisch bestraft werden.

Es war Mitte Oktober, als Jelena von einer Gedächtnisfeier für ihre tote Mutter aus dem ukrainisch kontrollierten Pokrowsk nicht zurückkam. An einer Straßensperre der DNR habe sie ihren Mann angerufen, erzählt ein früherer Kollege Andrejs: "Es gibt Probleme, du musst kommen und das klären." Danach verschwanden Jelena und Andrej.

Sie tauchten erst Mitte Dezember wieder auf, als geständige Verräter im Fernsehen der DNR. Obwohl fraglich ist, ob der Geheimdienst SBU Bedarf für ihre Krankenakten und Kundenkarteien hat. Auch im Donbass späht man einander längst im Internet aus. Im Mai 2016 erhielten alle Beamten der DNR ihre Gehälter mit einwöchiger Verspätung, ukrainische Hacker hatten den Server des Informationsministeriums der Rebellen geknackt, dort auch die Dateien des Finanzministeriums abgegriffen.

403 Menschen sind im Rebellengebiet laut der ukrainischen Unterhändlerin für das Minsker Friedensabkommen, Irina Geraschtschenko, spurlos verschwunden. Der russische Politologe Roman Manekin, der 2014 nach Donezk umgesiedelt war, bloggte im September, er habe eine Liste von allein 300 russischen Staatsbürgern, die in DNR-Gefängnissen säßen. Kurz darauf landete er selbst hinter Gittern, klagte danach, man habe ihm Plastiktüten über den Kopf gestülpt, ihn zusammengeschlagen und die Glieder ausgerenkt. "Wenn ich noch mal da rein muss", sagt ein Freigelassener über das Gefängnis der Stadt Gorlowka, "hänge ich mich in der Zelle auf".

Wer weiß, was die Sicherheitsleute der DNR mit Jelena und Andrei gemacht haben? Jedenfalls erwarten sie als "Landesverräter" zwölf bis 20 Jahre Haft. Und im Gegensatz zu Soldaten hat das Ehepaar kaum Chancen, ausgetauscht zu werden, weil es der Ideologie der Rebellen widerspricht, Zivilisten der ukrainischen "Besatzungsmacht" auszuliefern. Jelena und Andrej droht ein postsowjetischer Archipel Gulag.

In ihrem Umfeld aber wuchert Angst. Nach ihrem Verschwinden hatten Freunde von ihnen bei Bekannten in den Behörden nachgefragt. Nun könnten sie selbst als Sympathisanten in Verdacht geraten. Und alle sind geschockt, weil es auch Jelena getroffen hat, eine Ärztin, die auf der Neurochirurgischen Intensivstation des Kalinin-Krankenhauses arbeitete. Dort werden lebensgefährliche Wunden und Wucherungen an Kopf und Rückgrat behandelt, seit 2014 auch Kriegsverletzte. Und im Krieg gilt chirurgisches Personal eigentlich als unersetzlich.

Die Mediziner fühlten sich unantastbar, jetzt aber sind die Gespräche in Jelena Kollegenkreis kürzer und formeller. "Ich habe euch alle erzogen, schau', wie es mir gedankt wird", beklagt sich der Chef der Abteilung bei einem Kollegen. "Sie liefert den Ukrainern Krankenakten." In der Donezker Rebellenrepublik trauen auch die Ärzte einander nicht mehr.