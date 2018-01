Mit Texten spielen

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Das vergangene Jahr war für Kat Menschik eines der erfolgreichsten. Zwölf Bücher hat sie illustriert und gestaltet, hat für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und auch für dieses Blatt gezeichnet. Die Künstlerin, die sich zum Arbeiten meist in ihr Refugium bei Wriezen (Märkisch-Oderland) zurückzieht, ist inzwischen eine der gefragtesten und bekanntesten Grafikerinnen und Buchgestalterinnen Deutschlands.

Sechs Cover für die sechs Bände umfassende Jane-Austen-Reihe hat sie gezeichnet, einen Haruki Murakami ("Birthday Girl"), Maureen Dalys "Siebzehnter Sommer" und Volker Kutschers "Moabit". Es waren alles Herzensprojekte, sagt Kat Menschik. Und weiß zu würdigen, wie ungewöhnlich es ist, das sie als Künstlerin eine eigene "Illustrierte Buchreihe" im Galiani-Verlag hat. In dieser Reihe "Lieblingsbücher" erschienen bisher Franz Kafkas "Der Landarzt", William Shakespeares "Romeo und Julia" und E.T.A. Hoffmanns "Die Bergwerke zu Falun". "Kafka ist wie Murakami", sagt die Illustratorin. "Fantasievoll und surreal." Wie immer sah sie ihre Aufgabe darin, dem Text eine zweite Ebene zu geben. "Man kann so schön mit den Texten spielen", ist sie überzeugt.

Das ist ihr auch bei Volker Kutschers "Moabit" gelungen. Gemeinsam haben sie das Buch entwickelt, sie, die Illustratorin; er, der Autor. "Ein lebendiger Autor", freut sich Kat Menschik, die es in der Vergangenheit meist mit bereits toten Autoren zu tun hatte. Umso mehr kann sie die Touren mit Kutscher, die Lesungen zu zweit genießen.

"In diesem Jahr bin ich viel gereist und habe viel gearbeitet", resümiert Kat Menschik. Eine Reise führte sie nach Georgien - dem Schwerpunkt der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. An den Illustrationen für die Neuerzählung des georgischen Nationalepos' aus dem 13. Jahrhundert wird sie im kommenden Frühjahr arbeiten. Just sind die 25 Illustrationen für die drei Edgar-Allan-Poe-Kurzgeschichten von "Das verräterische Herz", "Der Glockenturm" und "Die schwarze Katze" fertig geworden.

"Gerade ist eine Hochzeit für Illustratoren", weiß Kat Menschik. Nicht nur in der Buchkunst, auch in Zeitschriften." Als ich 1999 für die Frankfurter Allgemeine angefangen habe, war das die einzige Zeitung. Heute haben viele Zeitungen solche Vignetten." Sie schätzt die große Bandbreite, die eine Illustration bietet. "Und viel mehr Möglichkeiten als ein Foto zum Beispiel", führt Kat Menschik auf. "Ich bin absolut frei in der Illustration der Wirklichkeit."

Dass ihr Strich einen solchen Wiedererkennungswert besitzt, zeichnet Kat Menschik als Künstlerin aus. Ihre Bildsprache habe sie schon früh gefunden. "Selbst in den ganz frühen Bildern, die ich als Teenager gezeichnet haben", überlegt die 48-Jährige. Deshalb sei ihre einzige Angst, dass ihre Bildsprache aus der Mode kommen könnte. "Aber hoffentlich bin ich auch noch in 20 Jahren gefragt", lacht sie. Für das neue Jahr kann das auf jeden Fall gelten.

In der von Kat Menschik gestalteten "Illustrierten Buchreihe" von Galiani sind bisher erschienen: Volker Kutscher: "Moabit", 88 S., 18 Euro; E.T.A. Hoffmann: "Die Bergwerke zu Falun", 80 S., 18 Euro; Franz Kafka: "Der Landarzt", 112 S., 18 Euro; William Shakespeare: "Romeo und Julia", 144 S., 18 Euro