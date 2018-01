Aus für Tennisprofi Gojowczyk in Doha im Viertelfinale

dpa-infocom

Doha (dpa) Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Der Münchner scheiterte in Katars Hauptstadt mit 3:6, 6:7 (6:8) am Franzosen Gael Monfils. Das Hartplatzturnier am Persischen Golf ist mit knapp 1,3 Millionen Dollar dotiert.

Der 28 Jahre alte Gojowczyk hatte einen Tag zuvor Matteo Berrettini aus Italien mit 6:2, 6:2 bezwungen. Montfils hatte im Achtelfinale in Jan-Lennard Struff aus Warstein bereits einen deutschen Spieler ausgeschaltet.