Telefonanbieter auf dem Rückzug

Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erst im November vergangenen Jahres hatte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) mit hochrangigen Vertretern der Telekom, von Telefonica Deutschland und Vodafone über die weißen Mobilfunkflecken im Land gesprochen. Jetzt ziehen sich weitere Anbieter zurück.

Nur wenige Wochen nach dem Krisengipfel in Potsdam zur Mobilfunkversorgung im Land Brandenburg hatten sich die Telefondienstleister O2 und E-Plus der Telefonica Deutschland aus der ohnehin schlecht versorgten Region um Angermünde (Uckermark) zurückgezogen. Jetzt kündigt mit "komflat" ein dritter Anbieter an, sein Angebot Ende dieses Jahres einzustellen. "Komflat" hatte als Modellprojekte mit öffentlichen Fördermitteln Strausberg (Märkisch-Oderland) und Neukünkendorf (Uckermark) über eine Glasfaserleitung mit Telefonie und Internet versorgt und jetzt aus wirtschaftlichen Gründen die Reißleine gezogen. Die geringe Zahl der Nutzer sei für das Unternehmen unwirtschaftlich, heißt es dem Unternehmen.

Für Jörn Klitzing, Geschäftsstellenleiter der IHK Ostbrandenburg in Eberswalde, eine völlig neue Situation: "Wir müssen uns nicht nur dafür einsetzen, dass etwas kommt, sondern auch dafür, dass etwas bleibt", sagt er. Es gehe jetzt zusätzlich darum, vorhandene Strukturen zu erhalten.

Dabei waren sich beim Treffen im Wirtschaftsministerium alle Beteiligten darin einig, "dass eine weitere Verbesserung nur mit gemeinsamen Anstrengungen erreicht werden" könne. "Gute Mobilfunkverbindungen sind elementar für unser alltägliches Miteinander und für eine funktionierende Wirtschaft", sagte Wirtschaftsminister Gerber nach der Beratung am 7. November.

Um den Finger auf die Wunde zu legen, hatte die CDU-Landtagsfraktion die Brandenburger aufgefordert, Versorgungslücken im Internet unter www.funkloch-brandenburg.de einzutragen - bisher wurden mehr als 23 000 Funklöcher gemeldet.

Die Telekom hält sich auf Nachfrage zur Versorgung in dünn besiedelten Gebieten Brandenburgs bedeckt: "Es besteht in Bezug auf Telefonie ein Grundversorgungsauftrag der Telekom - dieser gilt auch in Brandenburg", sagt ein Sprecher am Donnerstag. Und gibt auch zu, dass die Netze im grenznahen Bereich mitunter gedrosselt werden müssen. Multilaterale Abkommen zwischen benachbarten Staaten würden regeln, wie stark gesendet werden kann. "Wenn es besondere Gegebenheiten gibt, kann das also heißen, dass nicht mehr die maximale Pegelleistung gilt", erklärt Michael Reifenberg, Sprecher der Bundesnetzagentur. Besondere Begebenheiten seien in Deutschland und Polen vergebene Frequenzen, die sich möglicherweise stören können.