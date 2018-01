Roland Hanke

Strausberg (MOZ) Die Alt-Senioren starten am Sonntag im Oberstufenzentrum Strausberg, Wriezener Straße 28e, die Hallenmeisterschaften des Fußballkreises Ostbrandenburg. Los geht es um 10Uhr mit der Ü40. Dabei treten Blau-Weiß Briesen, FV Erkner, Borussia Fürstenwalde und SSV Fürstenwalde im Modus jeder gegen jeden in einer Doppelrunde an.

Ab 14 Uhr spielt dann die Ü50. Hier sind der FSV Union Fürstenwalde, die SG Rot-Weiß Neuenhagen, der 1.FC Frankfurt, Blau-Weiß Groß Lindow und Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf von der Partie.

Weiter geht es am 13./14.Januar mit den Turnieren der Kreisklasse und Kreisliga. Dem schließt sich das Ostbrandenburgliga-Masters am 3.Februar ebenfalls in Strausberg an. In Wriezen spielen die Ü35 (3.Februar) und die Frauen (18.2.) um die Titel.