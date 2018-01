Starker Jahresausklang

Aline Engelien

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum Abschluss des Wettkampfjahres hat Hugo Engelien von der BSG Stahl seine gute Leistungsentwicklung erneut unter Beweis gestellt. So stellte er beim 27. Internationalen Christstollen-Schwimmfest in der Dresdener Halle am Freiberger Platz fünf Hallenrekorde auf.

Mit fünf Siegen und einem zweiten Platz beim 1. Internationalen Schwimmfest in Berlin hatte er mit guten Zeiten über 200m Kraul in 2:34,93 min, 100m Brust in 1:28,97 min, 100m Rücken in 1:19,58 min, 100m Lagen in 1:19,96 min und 100m Schmetterling in 1:23,26 min überzeugt. Das bedeutet jeweils Platz 1 in der deutschen Bestenliste der Altersklasse neun Jahre.

Das internationale Weihnachtsschwimmfest in Dresden war eine Kategorie höher einzustufen. Mit über 80 Mannschaften, darunter aus Deutschland, Malta, Polen, Ukraine, Schweiz, Österreich und Luxemburg war die Konkurrenz sehr stark. Da die Jahrgänge 2009/08/07 zusammen gewertet wurden, war die Chance für Hugo Engelien (Jahrgang 2008), einen Christstollen zu gewinnen, sehr gering. Dem Eisenhüttenstädter fehlten 0,03 Sekunden über 50m Rücken zum Sieg. Seine 37,06 Sekunden bedeuteten Hallenrekord in der AK9 und Platz 1 in der deutschen Bestenliste. Platz 2 erreichte Engelien auch über 50m Brust mit 40,30 Sekunden. Mit weiteren Bestzeiten auf der 50m Bahn erschwamm er fünf Hallenrekorde, die im Eingangsbereich dieser neuen Schwimmhalle auf einer Ehrentafel zu sehen sein werden.

Ein sechster Hallenrekord wurde ihm leider durch eine Disqualifikation verwehrt. Über 200m Rücken schwamm Hugo Engelien gegen wesentlich ältere Sportler gut an. Es bildete sich nach 30Metern eine dreiköpfige Spitzengruppe mit ihm. Doch plötzlich setzte Hugo Engelien bereits nach 40 Metern zur Wende an. Bei der Drehung in die Bauchlage musste er erschreckt feststellen, dass die Wand noch weit weg war. Er drehte sich zurück, schwamm beherzt weiter und kämpfte sich wieder an die Spitzengruppe heran. Trotz dieses Patzers erreichte er noch die Super-Zeit von 2:52,49min, die ohne die Drehungen sicher noch besser gewesen wäre. Etwa 15 Meter von der Startwand entfernt befindet sich eine Fehlstartleine. Dann folgt etwa fünf Meter vor der Startwand eine Fähnchenleine, die den Rückenschwimmern anzeigt, dass die Wand gleich erreicht ist. Hugo Engelien hatte die Fehlstartleine mit der Fähnchenleine verwechselt. Er zählte wie gewohnt seine fünf Züge aber von der falschen Leine aus. "Aus diesem Fehler werde ich lernen und vielleicht kann ich anderen kleinen Sportlern helfen, diesen dummen Fehler zu vermeiden", erklärt Hugo Engelien.