Willkommenes Wiedersehen

Hans Eberhard

Frankfurt (MOZ) Ehemalige Frankfurter gaben sich beim 28. Benefiz-Turnier des 1. FC Frankfurt wieder die Ehre: Für das All-Star-Team kickten Henry Haufe, Marcel Hadel, Florian Bitzka, Tobias Fiebig, Christian Hanne, Marian Albustin, Erik Beckmann und Sebastian Schier.

Das All-Star-Team spielte einen guten Ball, begeisterte mit schnellen Präzisions-Pässen und Abschlusshandlungen, zeigte sich als U30 clever in der Brandenburg-Halle. Trotz allen Ehrgeizes unterlagen sie im Finale dem FC Eisenhüttenstadt knapp 1:2. "Etwas ärgerlich, aber nicht schlimm", kommentierte Marcel Hadel. "Wir hatten im Halbfinale gegen den 1. FCF beim Neun-Meter-Schießen viel Glück, und in dieser Formation haben wir ja noch nie zusammen gespielt", so der langjährige Kapitän des FSV Luckenwalde. "Hat Spaß gemacht, man trifft viele alte Bekannte." Klar, Vater Marco und Opa Hannes ließen sich das Wiedersehen mit Sohn und Enkel vor dem Jahreswechsel nicht nehmen.

Der Sportschul-Abiturient hatte vor sechs Jahren den Verbandsligisten FFC Viktoria als Vorläufer des 1. FCF in Richtung des Oberligisten Luckenwalde verlassen - aus sportlichen Entwicklungsgründen und wegen des Studiums im nahen Potsdam. Ein "Wandervogel" aber sieht anders aus. Noch heute ist der 28-jährige Defensivmann aus dem Team nicht wegzudenken. Der studierte Sportmanager, der in Potsdam wohnt, besetzt eine Rathausstelle für Sport- und Vereinsförderung.

An die Frankfurter Zeit erinnert er sich gern. "Eine gute Schule für's Leben", sagte er. Und beneidet immer noch ein wenig die Talenteausbildung an der Eliteschule. "Wir haben noch keinen guten Nachwuchs bei A- und B-Junioren. Die von Ingo und Jörg Nachtigall betreuten Fußball-Kindergärten in Luckenwalde und Potsdam werden sich erst in einigen Jahren auszahlen."

An einen Abstieg mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten FSV im dritten Jahr Regionalliga-Jahr mag er derzeit nicht denken. "Noch ist etwas Zeit, da kann noch viel passieren", machte sich der offene, sympathische Typ selbst noch Hoffnung. "Und wenn doch, dann sehen wir uns mit Frankfurt in der Oberliga wieder - vorausgesetzt der 1. FCF bleibt drin." Zuvor freilich stehen sich beide Mannschaften in einem weiteren Traditions-Test während der Winterpause gegenüber: am 14. Januar in Lindow.

Große Stücke hält auch Florian Bitzka auf den Frankfurter Nachwuchs. "Die Sportschul-Zeit möchte ich nicht missen", sagte er im Randgespräch mit Jürgen Behnke (67). Der ehemalige Sportschulleiter ist selbst Fußballfan, oft im Stadion anzutreffen. "Man will ja immer noch wissen, wie sich ehemalige Schüler entwickeln", begründete er seine Nähe zu den Sportlern. Da sei sein Dabeisein geradezu Pflicht. Und hat für das FCF-Projekt "Platzneubau für 200 Kinder" 100 Euro gespendet. Bitzka (29) war 2009 von Viktoria nach Luckenwalde gewechselt, kickt heute wie Erik Beckmann für Fortuna Babelsberg in der Landesklasse. "Ich bin im Drei-Schicht-System als Pfleger in der Potsdamer Notfallmedizin tätig, und ich habe fünf Knie-OPs hinter mir, da muss man sportlich zurückstecken." Diese "vernünftige Entscheidung" begrüßte ausdrücklich Vater Olaf "Olli" Bitzka (55).

Der trotz seiner Wechsel nach Rostock, Luckenwalde, Schönberg und Wismar bodenständig gebliebene Torjäger Henry Haufe durfte in den All-Star-Reihen nicht fehlen und machte wie Tobias Fiebig (28/Victoria Seelow) seinem Ruf alle Ehre. Für Anker Wismar erzielte der noch 28-Jährige in 13 Spielen bisher "nur" sechs Treffer. Die Gründe: Der gebürtige Frankfurter war länger verletzt und hat in seinem unmittelbaren Umfeld eine schwere Zeit hinter sich bringen müssen. "Das wird schon wieder, ich komme auf Touren", gab er sich zuversichtlich. Im ersten Oberliga-Vergleich mit dem 1. FCF im November hatte er "planmäßig" für das 1:0 gesorgt, doch Mathias Reischert und Paul Karaszewski verdarben den Gastgebern überraschend das Konzept. "Damit können wir als Tabellensechster besser leben, und es gibt ja noch ein Rückspiel", kündigte er lächelnd Revanchegelüste für den 20. Mai an.

Trotz anfänglicher Zusage fehlte einer in der Runde: der 1,97 Meter lange Torhüter Stephan Flauder (31). Der Ex-Frankfurter spielte für den Zweitligisten Aue, den BFC und BAK, seit der neuen Saison nun beim FCF-Oberliga-Kontrahenten TeBe. Im jüngsten September-Duell reichten den Oderstädtern die Tore von Mathias Reischert, Artur Aniol und Piotr Kasperkiewicz nicht, denn die Berliner gewannen daheim glücklich mit 4:3. Der ambitionierte und unter profiähnlichen Bedingungen arbeitende Aufstiegskandidat unter Trainer Thomas Brdaric - sechs Punkte hinter Spitzenreiter Optik Rathenow - verbot dem zuverlässigen Schlussmann allerdings in letzter Minute den Frankfurter Hallenauftritt. Am 11. März freilich gibt es nun doch das Wiedersehen nach einem Dutzend Jahren beim Rückspiel des 1. FCF gegen die Lila-Veilchen. Für Flauder musste Florian Bitzka als mitspielender Torwart ran und machte seine Sache unter dem Dach der Brandenburg-Halle nicht schlecht. "Schade war auch, dass der verletzte und für Markendorf spielende Alexander Bernwald nicht dabei sein konnte", bedauerten er und Christian Hanne (28/1. FC Lok Leipzig). Vielleicht klappt's beim nächsten Mal ...