Rückrunde startet mit Revanche-Möglichkeit gegen Motor

Rainer Thümmel

Schwedt (MOZ) Mit dem Match zweier punktgleicher Tischtennis-Teams aus dem Landesliga-Mittelfeld startet am Sonnabend die Rückrunde für die Schüler-Vertretung des JSV Schwedt, wenn sie in der Barnim-Kreisstadt bei Motor Eberswalde antritt. Das JSV-Team hatte die Hinserie auf Rang 7 unmittelbar hinter dem punktgleichen Gastgeber abgeschlossen. In der Rückserie wird es vor allem darum gehen, den momentanen Rang zu festigen.

Gegen die drei stärksten Mannschaften werden die Oderstädter dabei höchstens die Chancen eines Außenseiters haben, gegen die drei schwächsten Mannschaften darf man sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Die Entscheidung wird wohl in den Wettkämpfen gegen die anderen Mannschaften des recht ausgeglichenen Mittelfeldes fallen.

Gegen den TTC Leegebruch traten die Oderstädter zu Hause nicht in Bestbesetzung an und unterlagen mit 6:10 Spielen. Auch beim Spiel gegen den TTV Templin fehlte Tarek Kienbaum. Da aber die Templiner Gastgeber ebenfalls nicht in bester Besetzung spielten, gelang den JSV-Eleven ein eindrucksvoller 10:6-Erfolg. Enttäuschend war die 2:10-Niederlage gegen Motor Eberswalde in eigener Halle. Man trat in Stammbesetzung an und wurde dennoch unter Wert geschlagen. Genau mit der interessanten Revanche-Möglichkeit für diese Partie startet also am Sonnabend um 10 Uhr die Rückserie für den JSV. Natürlich wollen die Schwedter den Spieß diesmal umdrehen und möglichst einen Sieg nach Hause holen.

Erfolgreichster Spieler für die Oderstädter war bisher Marcel Thiel. Er nahm an allen neun Punktspielen teil und erreichte im oberen Paarkreuz eine Bilanz von 14:10. Tarek Kienbaum (sechs Einsätze) weist eine Bilanz von 8:6 Spielen auf. Luca Dietrich (7:13) steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr und erkämpfte einige überraschende Siege gegen vermeintlich stärkere Gegner.

Mahmoud El Khatib (11:12) fehlte in keinem Punktspiel. Er konnte eine gute sportliche Entwicklung nachweisen, wodurch er sich nun einen Stammplatz im Team erkämpft hat.

Till Urban (4:2) sprang bereits mehrfach als Ersatz ein und zeigte dabei keine schlechten Leistungen. Arne Seelig und Carlo Kröger stehen als weitere Nachrücker mit etwa gleicher Spielstärke zur Verfügung.

Große Reserven haben die Schwedter Schüler im Doppel. Thiel und El Khatib erreichten noch eine Bilanz von 4:5 Spielen, Kienbaum und Thiel gelang nur ein Sieg bei vier Niederlagen.