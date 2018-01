Erinnerungen an große Zeiten

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Die großen Erfolge der Eberswalder Basketballer sind Geschichte, das wurde beim traditionellen Ehemaligen-Treffen in der Waldstadt klar. Doch damit will sich der Verein BV Eberswalde nicht abfinden und versucht, in Schulen neuen Nachwuchs zu finden.

Aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands und teils auch aus verschiedenen Gründen waren die etwa 20 Basketball-Freunde zum 39. Ehemaligen-Treffen nach Eberswalde gekommen. "Es ist immer der gleiche Tag, die gleiche Zeit, nur der Ort hat sich vor etwa zehn Jahren geändert", erklärte Torsten Littmann, der sich im Hintergrund um das Treffen kümmert und noch selbst in der Herren-Mannschaft des BV Eberswalde auf Korbjagd geht. Mit einem Turnier für die drei besetzten Mannschaften je nach Altersklassen begann das Treffen, das traditionell mit einem geselligen Beisammensein endet.

Auch wenn heute die Basketball-Hochburg im Barnim eher in Bernau zu finden ist - es gab Zeiten, da schaute alles nach Eberswalde. Da spielten die Männer erfolgreich mit um Meistertitel. Dem stand die Jugend in verschiedenen Altersklassen kaum nach und auch die Frauen waren eine Klasse für sich und sammelten Meistertitel. Möglich machte dies der Trainer von ZSKA Moskau, Alsan Mamedow, der zu der Zeit in Eberswalde stationiert war.

Nach Eberswalde reiste man zu Meisterschaftsspielen der DDR-Liga sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Nach der Wende gewannen die Motor-Basketballer die erste Brandenburger Oberliga-Saison und auch sonst war Eberswalde bei der Korbjagd weit vorn mit dabei.

"Das ist Geschichte. Die Realität sieht schon bitter aus", sagte Rainer Wunder, ab 1990 Abteilungsleiter Basketball bei Motor und seit der Gründung des BV Eberswalde 1999 dessen Vereinsvorsitzender. Frauen- und Mädchenmannschaften hatte der jetzt 74-Jährige einst trainiert. Doch von einer weiblichen Mannschaft ist man in Eberswalde derzeit weit entfernt. "Es kommt kein Nachwuchs", erzählte er kopfschüttelnd. Gerade mal zwei aktive Spielerinnen und Kerstin Krüger waren zum Treffen gekommen. "Ich bin zum ersten Mal bei dem Treffen und wollte mal schauen, wer so da ist", sagte Kerstin Krüger. Dabei konnte sie ihrer ehemaligen Mannschaftskameradin Claudia Villain beim Spielen zuschauen. "Wenn ich es schaffe, gehe ich wöchentlich zum Training, aber Spiele gibt es nicht mehr", erklärte Claudia Villain. Auf dem Parkett stand ihr mit Jana Littmann nur eine Frau gegenüber. "Ich hatte verletzungsbedingt und wegen des Studiums eine Pause gemacht. Aber jetzt möchte ich wieder im Verein spielen", sagte die angehende Juristin, die derzeit ihren Lebensmittelpunkt in Berlin hat. Doch dem Brandenburger Basketball bleibt sie verbunden als Mitglied im Rechtsausschuss des Landesverbandes.

Extra aus Rostock kam Eric Kosanke zum Treffen angereist. "Ich bin damals über die Schul-AG zum Basketball gekommen und dem bin ich bis heute treu geblieben", erklärte der 30-Jährige. Für die BIG Rostock geht er sonst in der Oberliga auf Korbjagd. "In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur die", fügt er augenzwinkernd hinzu.

Über die Schul-AG will derzeit auch Yves Vollbrecht neue Basketballer für den Eberswalder Verein gewinnen. "Die meisten winken ab, wenn es darum geht, dass man regelmäßig zum Training kommt und am Spielbetrieb teilnimmt", verrät er traurig. So ein wenig Spaß haben, aber ohne Verpflichtung sei heute das Motto beim Nachwuchs. "Was sollen wir machen? Wenn mehr Schulen Basketball ernsthaft in den Unterricht aufnehmen würden, dann wäre dieser Sport in Eberswalde noch zu retten", sagte der Nachwuchstrainer. So gibt es nur noch die Männermannschaft mit Spielern von 18 bis 54 Jahren, wobei der Altersdurchschnitt jenseits weit der 30er Jahre liegt. "Ich werde auch bald 40", fügte Nico Conrad hinzu. Das Basketball-Einmaleins hat er einst bei Lok Bernau gelernt, seit zehn Jahren wohnt er in Eberswalde. "Ich denke, es liegt an den Schulen und den Lehrern, dass in Bernau der Basketball unter den jungen Leuten einen ganz anderen Stellenwert hat", sagte er, bevor er zum ersten Spiel auf das Parkett gerufen wird.

Da muss er sich gegen Marcel Dziwis durchsetzen, dessen langer Bart bei jedem Schritt wie der Zeiger eines Metronoms hin und her wippt. "Ich wollte den Feiertagsspeck wieder loswerden", sagte er ausgepowert auf der Bank. Aus Prenzlau ist er gekommen, hatte lange vorher in Eberswalde gewohnt und kommt einmal wöchentlich zum Training in die alte Heimat. "Die tolle Gemeinschaft und der faire Sport - der den ganzen Körper trainiert", nennt er als Gründe, warum man sich für den Basketball entscheiden sollte. "Es wäre schon echt schade, wenn es irgendwann dieses Treffen und Basketball hier nicht mehr geben würde, weil einfach keiner mehr da ist", fügte er hinzu, bevor er wieder auf das Parkett gerufen wurde.

