KFV Barnim gewinnt die Meisterschaft

Thomas Findeisen

Bernau (MOZ) Der Kreisauswahl Damen gelingt in der Altersklasse A/B/C das Triple bei den Landesvereinsmeisterschaften im Bohle-Kegeln. In Königs Wusterhausen trafen sich die Teams aus Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, Oberspreewald-Lausitz und dem Barnim. Dieses begann etwas zögerlich mit Regina Busse und 859 Holz. Margrit Hesse und Ines Sojka überzeugten dann aber mit 873 und 878. Vor dem letzten Durchgang war es ein Zweikampf mit den Damen aus Potsdam. Sie hatten mit einem Holz die Führung übernommen. Marina Penz spielte mit 874 Holz ebenfalls ein starkes Ergebnis und das reichte am Ende sicher für Gold, denn ihre Gegnerin hatte nur 845 auf ihren Zettel zu stehen. Den dritten Platz erkämpft sich Oberspreewald vor Teltow-Fläming.

Damit qualifizieren sich die Barnimerinnen für die Deutschen Meisterschaften im Juni in Neumünster. Das man dort sehr erfolgreich sein kann, zeigt der Vizemeistertitel aus dem Jahr 2016.