Jahresabschluss am Netz

Dieter Schäfer

Strausberg (MOZ) Es ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden, kurz vor dem Jahreswechsel ein Turnier für Freizeitfußballer auszutragen. Beim FC Strausberg gibt es eine eigene Abteilung, die Fußballtennis betreibt. Sie war auch erneut Ausrichter des Turniers, das wie immer in der Mühlenberg-Sporthalle ausgespielt wurde.

Fußballtennis - nie gehört? Es hat seine Ursprünge in der ehemaligen Tschechoslowakei, wurde in Deutschland erstmals in den 1950er-Jahren gespielt. Fußballtennis gilt heute natürlich längst als wertvolle Ergänzung für das normale Fußballtraining, um Technik, Koordination, Beweglichkeit, Ballgefühl und Konzentration zu schulen. Eine Mannschaft besteht aus drei Spielern, die jeweils versuchen, den Ball über ein quer gespanntes Netz, also wie beim Tennis, zu bringen.

Zunächst wurde in zwei Vorrundenstaffeln gespielt. In der Staffel I trafen die Teams des FC Strausberg, des Fußballkreises Ostbrandenburg und Holzbein Werder I aufeinander. Der FCS setzte sich ungeschlagen durch.

In der zweiten Gruppe spielten die Mannschaften des Kreissportbundes, ein Team der Sparkasse MOL und Holzbein Werder II. Auch hier gab es mit der KSB-Truppe einen ungeschlagenen Sieger.

Der FC Strausberg gewann dann das erste Halbfinale und bezwang die Mannschaft der Sparkasse Märkisch-Oderland, das KSB-Team setzte sich gegen den Fußballkreis ebenfalls in zwei Sätzen durch.

Somit trafen die beiden tatsächlich spielstärksten Mannschaften verdientermaßen im Finale aufeinander. Sie trennten sich 1:1, die Summe der Spielpunkte entschied schließlich für die Truppe des Kreissportbundes (27:22).

Auch um Platz 3 war es spannend. Das Team des Fußballkreises Ostbrandenburg und die Sparkasse spielten ebenfalls unentschieden, hier war es aber noch knapper, denn nach Punkten endete die Partie 28:27.

Im Spiel um Platz 5 gewann Holzbein Werder I gegen II.