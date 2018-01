FC Strausberg verstärkt sich in der Sturm-Mitte

MOZ

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist Strausberg ist mit Faton Ademi ein Transfercoup gelungen. Der 22-jährige Mittelstürmer wechselt ablösefrei in die grüne Stadt am See und soll in der Rückrunde dafür sorgen, dass die starke Hinrunde der Strausberger bestätigt wird und der Oberligist nicht, wie in den vergangenen drei Spielzeiten stets, in akute Abstiegsnöte gerät.

Ademi ist in Fußballfachkreisen kein Unbekannter, stand er doch bei Hertha BSC vor dem Sprung in den Profikader. Mit den Berlinern wurde er sowohl als U15- auch U16-Junior Deutscher Meister, wobei er 2011 Torschützenkönig der Junioren-Bundesliga war. Er bezeichnete sich einst als "Sturmtank", und genau einen solchen hatte Trainer Christof Reimann gesucht.

Der 1,88 m große Deutsch-Kosovare, der bereits für die U19-Nationalmannschaft Albaniens auflief, schaffte es seinerzeit trotz guter U19-Saison für Hertha BSC mit zwölf Treffern nur zu einem Spiel in die 2. Mannschaft der Herthaner. So wechselte er 2014 zur 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, wo ihm in 16 Spielen allerdings nur ein Tor gelang. Da kam das Angebot von Lok Leipzig aus der Oberliga Süd 2015 genau richtig, um das Projekt Wiederaufstieg mit den Sachsen anzugehen. Mit sieben Treffern in 22 Spielen für die Messestädter gelang dies eindrucksvoll.

Im Sommer 2016 sicherte sich daraufhin Hertha 03 Zehlendorf die Dienste Ademis, was sich für die Südberliner auch gleich in der ersten Saison mit insgesamt 20 Treffern und acht Vorlagen in Oberliga und Berlin-Pokal auszahlte.

Auch in der laufenden Saison stand Ademi für Zehlendorf bereits zwölfmal in Liga und Pokal auf dem Platz und erzielte fünf Treffer, bevor er sich mit dem Trainerteam überwarf, das eine Umpositionierung vornehmen wollte. Beim FCS darf der Vollblutstürmer in seiner geliebten Mittelstürmerposition ran. Ademi selbst hat den Traum vom Profi-Fußball noch nicht aufgegeben. Aber falls es damit in absehbarer Zeit nicht klappen sollte, steht der FCS seinem neuen Spieler mit Rat und Tat zur Seite, um Plan B umzusetzen. Ademi kann sich jedenfalls nach eigenem Bekunden ein langfristiges Engagement in Strausberg gut vorstellen.

Die Strausberger liegen in der Tabelle der Oberliga derzeit auf dem achten Platz. Vor allem beim Blick auf die Tordifferenz wird die Schwäche der Mannschaft deutlich: Nur 25 Treffer wurden bisher erzielt.