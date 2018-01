Auszeichnung für "Werkstatt des Vertrauens"

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Werner Mielenz ist richtig stolz auf die Auszeichnung seines Betriebes als "Werkstatt des Vertrauens". Vor allem, weil sie im Ergebnis einer Befragung seiner Kunden vergeben wurde. Zum ersten Mal, seit der Firmengründung 1987, hatte er sich darum beworben.

An erster Stelle steht für Werner Mielenz das Helfen. Der heute 65-Jährige merkte frühzeitig, dass er sich besser mit Technik auskennt als andere, und dass er damit anderen helfen kann. Von 1969 bis 1972 lernte er bei Meister Horst Weber, Trabis und Wartburgs zu reparieren. Aber auch P70 und F8 - heute recht seltene Oldtimer - kamen damals noch in die Werkstatt. Nach einigen Jahren ging er zum Landbaukombinat Wriezen und fuhr Lkw. 1987 entschied er sich, wieder in den gelernten Beruf zu wechseln und sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Dort, wo heute die Kunden empfangen werden und die Wehwehchen ihrer Autos beichten, befand sich die erste Werkstatt. Eine sechs mal sechs Meter große Doppelgarage war der Beginn des nun schon mehr als 30jährigen Betriebes. Die Ausbildung zum Meister, die er 1988 erfolgreich abschließen konnte, musste er privat bezahlen.

Am Anfang knatterten vor allem Mopeds auf den Hof, denn Werner Mielenz war Vertragspartner für Simson. Von Schwalbe über Habicht, Spatz und Star hatte er alles in der Werkstatt. Sein heutiger Geselle Marco Schuch war von Anbeginn dabei.

Als die Wende kam, blieb Mielenz sich und seinem Leitspruch "Der Kunde soll entscheiden!" treu: Es blieb zunächst bei der Mopedwerkstatt. Aber wegen der zeitweisen Nachfrage kamen Fahrräder hinzu. Und Gartengeräte, weil Moped- und Gartengeräteservice im Westen zusammengehören. Doch mit der Zeit gab es verstärkt Anfragen nach Autoreparaturen. "Ich habe auch überlegt, ob ich mich mit der Werkstatt an einen Autotyp binden sollte. Doch die Investitionskosten von rund einer Million hätte ich allein tragen müssen. Ein kurzes und deutliches Gespräch mit meiner Frau führte dazu, dass wir eine freie Werkstatt blieben", erzählt der Meister schmunzelnd. Doch investiert wurde trotzdem. 1997 kam die Autopflege hinzu. Die Waschanlage ist mit einer Breite von 2,40 Metern und einer Höhe von 2,75 Metern eine der größten im Oderbruch und ermöglicht es auch, Lieferwagen zu waschen. Doch bevor sie so recht in Gang kam, kam erst einmal das Hochwasser. "Da hatte ich wirklich Angst. Denn die neue Halle stand ja bereits", erinnert er sich. Im Jahre 2000 wurde die Werkstatt vergrößert und um zwei Meter erhöht.

In den 30 Jahren seiner Meisterzeit hat der 65-Jährige drei Gesellen ausgebildet, die zum Teil bereits eigene Betriebe führen. "Ich bin froh, dass die Werkstätten in der Region ein gutes Verhältnis miteinander pflegen und man sich nicht gegenseitig das Leben schwer macht", sagt Werner Mielenz.

Zusätzlich zu Autowäsche und Reparatur hat der Meister noch einen 24-Stunden-Abschleppdienst vom Autoclub AvD und der Allianz. Abwechselnd mit seinem Gesellen Marco Schuch fährt er bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit raus, um zu helfen. "Ich mache das gern", erzählt er. Auch zu Weihnachten gab es einen Einsatz. "Nie sieht man die Menschen dankbarer als in solchen Fällen", sagt er.

Dass seine Kunden durchaus wissen, was sie an ihm haben, bestätigten ihm nun per Stimmkarte der Initiative Mister A.T.Z. schriftlich gegeben. Diese Form der Zustimmung als "Werkstatt des Vertrauens" ist für Werner Mielenz auch ein Grund, noch lange nicht die Werkstatt zuzuschließen, wie er es mit 65 Jahren nun auch machen könnte. Weder seine Tochter, die Kinderzahnärztin ist, noch sein Sohn, der bei VW einen anspruchvollen Beruf hat, werden wohl die Werkstatt einmal übernehmen. "Ich wollte auch nicht, dass sie sich dazu verpflichtet fühlen und unter Druck gesetzt werden", macht der Neutrebbiner deutlich.