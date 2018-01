Illustrationen gesucht

Hans Still

Bernau (MOZ) Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Barnim können sich beim Illustrationswettbewerb "Bernhard" des Landkreises Barnim "Bernhard" beteiligen. Dazu müssen sie nichts weiter machen, als eine der Siegergeschichten der Literaturwettbewerbe aus dem Vorjahr zu illustrieren.

Mit der Geschichte "Die Insel der Pralinen" haben Dirk Petrick und Martina Göttsching im vergangenen Jahr den Barnimer Literaturpreis "Eberhard" gewonnen. Diese Geschichte kann als Vorlage genutzt werden. Aber auch die Geschichte von "Das Leben im Schlaraffenland" von der 14-jährigen Nele Anouk Reibeholz, die damit den Nachwuchspreis "Bernadette" gewinnen konnte, kann als Grundlage für eine Illustration genutzt werden.

Beide Texte sowie der komplette Ausschreibungstext sind in allen Schulen des Landkreises sowie im Internet unter www.barnim.de zu finden.

In der Geschichte "Die Insel der Pralinen" geht es um eine Pralinenbäckerin, die immer in der Nacht zum Vollmond in ihrer kleinen Hütte am Fuße eines Vulkans Pralinen herstellt.

In der Geschichte "Das Leben im Schlaraffenland" berichtet die Figur "Sirup" über die höchst anstrengende Arbeit der Bewohner dieses Landstrichs und konfrontiert die Leser mit einem Blick hinter die Kulissen.

Die Illustrationen sind bis zum 15. März auf einem bis zu maximal drei Blättern einzureichen. Als Gewinn winken eine wertvolle Medaille des Metallkünstlers Eckhard Herrmann sowie 100 Euro Preisgeld. Eine Schule beziehungsweise Klasse kann darüber hinaus für besonders aktive Teilnahme einen Workshop mit einer bekannten Kinderbuchillustratorin gewinnen.

Die besten Arbeiten werden am Ende auch ausgestellt. Am 18. April wird der Preis "Bernhard" dann in der Kleinen Galerie Eberswalde feierlich übergeben. Dort sind dann auch die besten Arbeiten aus dem Wettbewerb zu sehen.

Die Illustrationen und Bilder sind an folgende Anschrift zu senden an: Landkreis Barnim, Amt 61, Am Markt 1, 16225 Eberswalde. Natürlich können die Bilder auch persönlich im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde, Am Markt 1, (Haus D, Zimmere D.310) abgegeben werden.

Der Illustrationspreis "Bernhard" wird in diesem Jahr inzwischen bereits zum vierten Mal vergeben. Dieser Wettbewerb ist eine einmalige Aktion im Land Brandenburg. Rückfragen sind unter der Telefonnummer 03334 2141255 im Kreishaus möglich.