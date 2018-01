"Mir gefällt die Dankbarkeit"

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) "Pflegenotstand? Nicht mit uns. Wir finden die Arbeit mit alten Menschen abwechslungsreich" - das ist die Meinung von Auszubildenden aus den Kursana-Senioreneinrichtungen. Der größte private Anbieter von Seniorenpflege und -betreuung unter anderem mit seiner Einrichtung in der Robert-Koch-Straße der Oderstadt, bildet insgesamt 530 Menschen in der Altenpflege aus.

"Für mich war ausschlaggebend, dass mir die Arbeit wirklich Spaß macht", sagt Sebastian Teßmer. Der 18-Jährige hat im Herbst seine Ausbildung zum Altenpfleger im Kursana Domizil begonnen. Mit dem erweiterten Hauptschulabschluss (EBR) in der Tasche, begann er zunächst mit einem Praktikum in der Senioreneinrichtung. "So habe ich gleich einen guten Eindruck bekommen, wie abwechslungsreich die Arbeit mit älteren Menschen ist", sagt er - und entschied zu bleiben.

Als Azubi im ersten Jahr lernt er nun, pflegebedürftige ältere Menschen zu betreuen und ihnen den Alltag zu erleichtern. Die medizinische Betreuung gehört ebenfalls bald zu seinen Aufgaben. Hinzu kommen Verwaltungstätigkeiten wie das Planen und Dokumentieren der Pflege. Täglich erlebt Sebastian Teßmer dabei auch viele kleine besondere Momente: "Mir gefällt vor allem die Dankbarkeit, die mir die Senioren entgegenbringen."

Nach der Ausbildung möchte er auf jeden Fall in Schwedt bleiben - und die vielfältigen Einstiegs-, Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten nutzen, die Kursana den Mitarbeitern bietet. In der Oderstadt werden zurzeit vier Pflegekräfte ausgebildet, die Zahl der Azubis wächst. Als Grund dafür sieht Pflegedienstleiterin Katrin Jong die hervorragenden Perspektiven, die dieser Beruf bietet: "Der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Die Hierarchien bei uns sind flach, die berufliche Weiterbildung wird enorm gefördert."

Das Domizil Schwedt gehört zu den 117 Häusern, die Kursana in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Estland und Italien betreibt. 2018 werden zwei weitere Häuser eröffnen. Kursana wurde 1985 gegründet. 6800 Mitarbeiter pflegen und betreuen rund 13 600 Senioren.