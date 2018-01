Spielplätze unter der Lupe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Jürgen Schneider als Mitglied im Ortsentwicklungsausschuss und der Arbeitsgruppe Leitlinien ruft die Panketaler zum Mittun auf. Konkret geht es um die Spielplätze auf Gemeindegebiet. 15 Stück listet Schneider auf vom Spielplatz an der Birkholzer Straße 132 bis zum Schillerpark-Spielplatz in der Heinestraße 1. Zuletzt war es immer wieder zu Kritik daran gekommen, dass vor allem ältere Kinder und Jugendliche zu wenige Angebote finden könnten. Deshalb sollen jetzt, so der Linke Gemeindevertreter, Defizite benannt und Wünsche an die Arbeitsgruppe gereicht werden. Auch die Lage von Spielflächen zur Wohnbebauung interessiert die Arbeitsgruppe. Eine Differenzierung nach Altersgruppen wäre wünschenswert.

Die Vorschläge und Ideen, aber auch kritischen Hinweise nimmt Jürgen Schneider unter der E-Mail schneider-zepernickt-online.de entgegen.