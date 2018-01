"Da packt mich die Wut"

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) "Wohnzimmer- und Büroeinrichtung zu verschenken!", das kam Gemeindevertreter Alfred Weihs, Fraktionsvorsitzender der Wählergruppe W.I.R., in den Sinn, als er Tisch, Stühle, Bild, Stereoanlage, Computer, Drucker, Staubsauger, Bauchmuskeltrainer, und noch einiges mehr in einem Waldstück an der S-Bahn in Fredersdorf-Nord entdeckte.

"Auch wenn die Einleitung spaßig gemeint ist, es packt mich einfach die Wut", sagt er. Es stelle sich nicht nur ihm die Frage: "Wer besitzt die Frechheit bzw. Unverfrorenheit, diese Gegenstände einfach im Wald zu entsorgen?" Es gebe für alle die kostenlose Sperrmüllentsorgung - ganz einfach über eine Postkarte nach Seelow. "Aber nein, es gibt immer wieder Leute, die den erheblich risikoreicheren und zudem noch aufwendigeren Weg zur schnellen Entsorgung über die Waldschleuse gehen."

So komme es, dass die reichlich abgelegten Dinge den Wald nicht nur optisch zur Müllhalde machen würden, vielmehr würden dort auch Dinge wie Autoreifen und Kunststoffe entsorgt, die nicht verrotten und somit umweltschädlich sind. "Vielleicht erkennt jemand Gegenstände auf dem Foto und weist den Entsorger auf sein Fehlverhalten hin. Vielleicht gibt es Ideen aus der Bürgerschaft, wie wir solchen Strategen das Handwerk legen können", fragt Alfred Weihs.