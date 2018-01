Kinderschutz hat oberste Priorität

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Kreissportbund (KSB) hat im vergangenen Jahr drei Lehrgänge mit mehr als 50 Übungsleitern durchgeführt, bei dem es ausschließlich um das Thema "Kinderschutz" ging. "Wir haben dazu die Kooperation mit dem Fußballkreis gesucht", erläutert der KSB-Vorsitzende Dieter Schäfer. Es werde immer wichtiger, dass Übungsleiter solche Lehrgänge absolvieren. Dabei gehe es nicht nur darum, Kenntnisse über einen angemessenen und korrekten Umgang mit Minderjährigen in den Sportvereinen zu informieren. "Es geht auch darum, die Übungsleiter vor Fehlern, die sich im Trainingsalltag einschleichen und später zu Irritationen führen können, zu vermeiden."

Mit KSB-Geschäftsführerin Manja Lindner hat der Dachverband eine Fachkraft in Fragen Kinderschutz. Benny Zahn, Leiter des Abteilung Breitensport, wird in diesem Jahr den entsprechenden Speziallehrgang absolvieren. Manch einer denke bei Kinderschutz immer gleich an Missbrauch, erläutert Manja Lindner. "Übungsleiter stehen aber auch mitunter vor Problemen ganz anderer Art", erklärt sie. "Wie verhalten sie sich, wenn ein Vater deutlich alkoholisiert sein Kind vom Training abholen will", nennt sie ein Beispiel. "Zum Schutz des Kindes dürfen er oder sie dem alkoholisierten Vater das Kind nicht übergeben", stellt die KSB-Chefin klar.

Auch bei auffälligen Kindern, die möglicherweise häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, sei es Aufgabe der Übungsleiter bzw. jeweils Verantwortlichen, zu reagieren und Hilfe zu organisieren. Diese Fragen und mehr würden in den Lehrgängen vermittelt. "Alle unsere Übungsleiter müssen zudem einen Ehrenkodex in Sachen Kinderschutz unterzeichnen", sagt Dieter Schäfer.