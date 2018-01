Drei Erdbeeren für Eberswalde

Thomas Klatt

Eberswalde (MOZ) Die Veranstaltungsreihe "Guten Morgen Eberswalde" gehört zu den beliebten Veranstaltungen in und um Eberswalde. Sie wird getragen von Kultur- und Veranstaltern der Region, von Kunstschaffenden aus dem In- und Ausland und von zahlreichen Unterstützern und Sponsoren. Und natürlich vom Publikum, das sich mit der Reihe identifiziert.

Alle spüren in Eberswalde: Hier ist etwas Eigenes entstanden, das auch so schnell nicht wiederholbar ist. Nachahmer, die es auch in Südbrandenburg gab, haben inzwischen aufgegeben. Auf gut besuchte 547 Veranstaltungen kann die Stadt inzwischen zurückblicken. Die 548. Ausgabe wird am kommenden Sonnabend sein.

Gestartet wird ins neue Jahr mit einem Theaterstück für Groß und Klein. Es erwartet das Publikum eine phantastische Theaterstunde mit dem Theater Kranewit. Das kommt mit dem offenen Puppenspiel "Drei Erdbeeren im Schnee" nach Eberswalde. Es geht zurück auf das Märchen "Drei Männlein im Walde" der Gebrüder Grimm, dessen Inhalt schnell erzählt ist: Es war ein Mann, dem starb seine Frau, und eine Frau, der starb ihr Mann. Und beide hatten eine Tochter, eine schöner als die andere. Da sagte die Frau zur Tochter des Mannes: Hör, sag deinem Vater, ich wollt ihn heiraten. So geschah es und alles hätte schön sein können. Doch die Frau war ihrer Stieftochter spinnefeind. Im tiefsten Winter schickt die Stiefmutter das schöne Kind in den Wald, um ein Körbchen voll Erdbeeren zu holen. Ein Kleid aus Papier und ein Stück trocken Brot ist alles, was sie ihr mit auf den Weg gibt.

Mit seinen berührenden und poetischen Inszenierungen zählt das Kranewit Theater zu den spannendsten Figuren- und Objekttheatern Deutschlands. Mit dem Einsatz einfachster Materialien wie Papier, Holz oder Draht entwickelte das Theater eine eigenständige und oft verblüffende Bildersprache.

"Es ist ein Märchen über Missgunst, Neid und die Macht verborgener Kräfte", sagt Veranstalter Udo Muskinski. Es werden Gift und Galle, Gold und Kröten gespuckt. Doch es wäre kein Märchen, wenn nicht am Ende das Böse bestraft und das Gute belohnt würde. Es spielt Kristina Feix. Regie und Ausstattung übernimmt Mo Bunte.

Das Stück dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Sonnabend, 10.30 Uhr, Paul-Wunderlich-Haus, Eberswalde, Eintritt frei