Werkzeug für ein einfaches Leben

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vom Wissen der Besten profitieren. Wissenshungrigen bietet das Weiterbildungsformat "Vorsprung durch Wissen" auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit dazu. In acht über das gesamte Jahr verteilten Vorträgen können sich Interessierte über verschiedene Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung informieren, die von prominenten Referenten und Experten vorgestellt werden. Forscher, Coaches oder Kommunikationsprofis nehmen sich im Rahmen der Vortragsabende vor, Zuschauern Strategien an die Hand zu geben, die das Leben einfacher machen sollen oder die helfen, Dinge aus einer anderen Perspektiven zu betrachten.

Es ist bereits die dritte Auflage der Reihe, die von der Märkischen Oderzeitung, der Sparkasse Oder-Spree sowie in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus präsentiert wird. Eingeladen haben die Veranstalter zum Beispiel Straßenkünstler Christian Lindemann, der seine Erfahrungen als Showexperte teilt und Nachhilfe in Schlagfertigkeit gibt. Kabarettistin Vera Deckers - bekannt aus den Fernsehformaten "Nightwash" und dem "Quatsch Comedy Club" - hat sich dagegen das Ziel gesetzt, den Gästen in ihrem Vortrag einfach einmal den Spiegel vorzuhalten. Die Psychologen möchte damit verdeutlichen, wie sehr die Art der Kommunikation durch Geschlecht, Herkunft oder Beruf geprägt ist.

Den Anfang der MOZ-Seminarreihe macht am 19. März Werner Tiki Küstenmacher mit dem Thema Glücksgefühl und Zufriedenheit. Der Pfarrers aus Bayern ist nämlich davon überzeugt, dass der Weg zum Glück durchs Gehirn führt. In seinem Vortrag erläutert der freiberufliche Autor und Karikaturist seinen Zuschauern die Bedeutung des limbischen Systems, das zwischen Hirnstamm und Großhirn liegt. "Machen Sie sich Ihren Limbi zum Freund", lautet sein Credo.

Am 16. April verrät Wirtschaftspsychologe Jack Nasher, wie die eigene Verhandlungsstärke trainiert werden kann, um endlich mit der Zahl auf dem Gehaltszettel zufrieden zu sein oder aber das Hotelzimmer mit Ausblick zu ergattern

Beginn der Vorträge ist jeweils um 19.30 Uhr im Kleist Forum. Informationen und Karten sind im Internet unter www.sprecherhaus-shop.de erhältlich.