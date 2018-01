Knisternde Gemütlichkeit

Pia Reiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erst bringt der Tannenbaum zu den Feiertagen Gemütlichkeit ins Wohnzimmer, dann wärmt er vielerorts noch einmal beim Weihnachtsbaumverbrennen. In vielen Orten gibt es kleine Feste. Die MOZ gibt einen Überblick über die Termine.

An den kommenden beiden Wochenenden brennen wieder die Tannenbäume in der Region. Eine Tradition in vielen Orten, die manchmal auch als Knut-Fest bekannt ist. Doch einfach die Bäume auf einen Haufen schmeißen und anzünden, das geht nicht.

Denn die Ordnungsbehörden müssen die Verbrennungen als Brauchtums- oder Traditionsfeuer genehmigen, ansonsten wäre das Weihnachtsbaumverbrennen nicht erlaubt. Feuer in der Größenordnung von Osterfeuern oder eben Baumverbrennungen müssen von den örtlichen Feuerwehren beaufsichtigt werden.

Der Amtsbrandmeister aus dem Amt Schlaubetal, Christian Weiß, erklärt, worauf es dabei ankommt: "Die Weihnachtsbäume müssen trocken und abgeschmückt sein. Außerdem dürfen sie nicht zu früh aufgestapelt werden", erklärt er. Ansonsten könnten sich beispielsweise Igel oder andere Tiere im Holz verkriechen und würden beim Feuer verenden. Michael Lyszczok, Amtsbrandmeister in Brieskow-Finkenheerd, ergänzt: "Man darf das Feuer auch nicht zu nah an Gebäuden oder unter Leitungen entfachen."

Wer seinen Tannenbaum im Garten verbrennen will, muss einiges beachten. Etwa darf das Feuer in Höhe und Durchmesser nicht größer als einen Meter sein und die Nachbarschaft darf nicht durch Funken oder Ähnliches gefährdet oder belästigt werden. Soll die Tanne im Kamin verheizt werden, muss sie vorher gut getrocknet sein, sonst bilden sich verstärkt Ruß und Rauch.

Die Baumverbrennungen in den Ortsgemeinschaften sind dabei ungleich geselliger, oft gibt es auch Glühwein. In den Ämtern rund um Eisenhüttenstadt sind folgende Termine für Weihnachtsbaumverbrennen bekannt:

Im Amt Brieskow-Finkenheerd geht es los in Ziltendorf. Hier werden vor dem Feuerwehrhaus an diesem Sonnabend ab 15.30 Uhr die ersten Bäume verbrannt.

In der nächsten Woche, am Sonnabend, 13. Januar, findet in Groß Lindow ab 17 Uhr die Weihnachtsbaumverbrennung auf dem Köhlerplatz mit der Freiwilligen Feuerwehr statt.

In Brieskow-Finkenheerd am Brieskower See in der Nähe des Bootsanlegers steigt die Veranstaltung "Weihnachtsbaum in Flammen" ebenfalls an diesem Tag ab 17 Uhr. Hier bekommt jeder, der einen echten Tannenbaum ohne Baumschmuck mitbringt, ein Glas Glühwein umsonst. In Vogelsang knistern die Weihnachtsbäume am gleichen Tag ab 17 Uhr auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Schließlich findet ebenfalls am 13. Januar in Wiesenau die Weihnachtsbaumverbrennung statt, ab 17 Uhr an der Feuerwehr.

Im Amt Schlaubetal richtet der Heimatverein in Mixdorf das Verbrennen der Weihnachtsbäume aus, morgen von 17 bis 20 Uhr vor dem Jugendfreizeitzentrum in Mixdorf.

In der darauf folgenden Woche geht es weiter in der Gemeinde Siehdichum im Ortsteil Schernsdorf. Dort beginnt das Feuer am 13. Januar auf der Freifläche am Sportplatz um 16 Uhr. Um 17 Uhr am gleichen Tag findet das Brauchtumsfeuer im Ortsteil Bremsdorf statt, und zwar am Feuerwehrgerätehaus in Bremsdorf. In Fünfeichen brennen die Weihnachtsbäume ebenfalls ab 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Im Amt Neuzelle werden ebenfalls sogenannte Brauchtumsfeuer veranstaltet, je etwa zwischen 16 und 22 Uhr. Morgen, den 6. Januar, in Lawitz neben der Feuerwehr und am Sonnabend, 13. Januar, einmal in Kobbeln am Dorfteich sowie in Ratzdorf gleich neben der Feuerwehr.