Bordüre für den alten Eselstall

Markus Kluge

Kuhhorst (MOZ) Aus dem Jahre 1886 stammt der ehemalige Eselstall in Kuhhorst. Die grauen Lastentiere, denen ein gewisser Eigensinn nachgesagt wird, werden aber schon seit Langem nicht mehr darin gehalten. Kunsttherapeuthin Almuth Krisko hat das Gebäude neben dem Hofladen mit ihrem Atelier bezogen. Darin arbeitet sie mit den Menschen mit Behinderung, die auf dem Ökohof der Mosaikwerkstätten leben und dort tätig sind. Kurz vor dem Jahresende hat sie die Backsteinfassade noch um eine Bordüre verschönert. Diese setzte sie aus vielen verschiedenen Tierfiguren und Früchte-Nachbildungen zusammen. "Die stammen von unserem alljährlichen Maibaum-Fest. Ich fand sie einfach zu schön, um sie wegzuwerfen", sagt Krisko. Diese aus dünnem Holz ausgesägten Figuren werden in jedem Jahr von Gästen des Maifestes auf dem Ökohof bunt bemalt. Im Anschluss daran werden sie an den Maikranz gehängt, bevor dieser aufgerichtet wird. Wer selbst schon einmal so ein kleines Kunstwerk gestaltet hat, kann es nun vielleicht an der Mauer finden.