Kandidaten stellen sich vor

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Wer sich die SPD-Kandidaten für den Barnimer Landratsposten genauer anschauen will, kann am Montag im Gemeindezentrum am Genfer Platz vorbeischauen. Wie Zepernicks Ortsvorsteher Maximilian Wonke informiert, stellen sich Rainer Fornell, Bürgermeister von Panketal, sowie Mitbewerberin Annett Klingsporn aus Ruhlsdorf vor. Während Fornell vielen bekannt ist, dürfte die Bewerberin aus Ruhlsdorf noch recht unbekannt sein. Um 19.45 Uhr könnte sich das in Schwanebeck ändern. Eine Voranmeldung ist laut Wonke nicht nötig.