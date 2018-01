"Dann zaubern wir das Publikum weg"

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) "Schauen Sie genau hin. Je mehr Sie zu sehen gedenken, desto leichter ist es, Sie zu täuschen", sagt das Magierduo "Golden Ace". Am 19. Januar wollen Martin Köster und Alexander Hunte das Berliner Publikum im Café Josti am Potsdamer Platz verzaubern. Maria Neuendorff hat einen von beiden nach ihren Tricks befragt.

Herr Hunte, wie kommt ein Physikstudent wie Sie mit einem Jurastudenten zur Zauberei?

Die Zauberkunst begleitet uns schon unser Leben lang. 2013 habe ich Martin in einem kleinen süddeutschen Varieté kennengelernt, in dem Künstler getestet wurden. Da die anderen überzogen hatten, mussten wir unsere Auftritte zusammenlegen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass der Unterhaltungswert viel höher ist, wenn man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Nach der Show hat sich herausgestellt, dass wir beide aus Niedersachsen kommen.

Sie sind gerade auf Deutschland-Tournee. Was macht Ihre derzeitige Show aus?

Wir bauen eine Brücke zwischen alter Salonmagie und moderner Zauberkunst. Kunststücke werden von uns neu interpretiert. Gerne verbinden wir sie mit einer leicht ironischen Geschichte.

Können wir denn heute überhaupt noch staunen?

Unser Verstand sucht heutzutage für alles immer automatisch eine Erklärung. Die Magie ist unserem Verstand allerdings oft einen Schritt voraus und schafft diesen besonderen Moment, indem wir noch staunen dürfen. Das reicht uns aber nicht. Wir reihen nicht wahllos einen Trick an den nächsten. Wir bieten ein Gesamtkonzept aus magischen Wundern, Geschichten und charmantem Humor.

Wie entsteht Ihr Programm?

Ideen kommen, wenn wir neue Kunststücke entwickeln, und das meist über Jahre, denn wir verändern oft Elemente von Show zu Show und schauen dann, was besser ankommt. Immer wieder kommen Zuschauer auf die Bühne. Gegenstände verschwinden plötzlich aus den geschlossenen Händen der Zuschauer und tauchen an unerklärlichen Orten auf. Wir versuchen unser Publikum auch so zu beeinflussen. Die Leute tun, was wir wollen, ohne es zu merken.

Wie lange müssen Sie proben, bis ein Kunststück klappt?

Da gibt es große Unterschiede, es kommt auf die Art der Kunststücke an: Im Bereich der Psychologie und Beeinflussung braucht es Jahre an Erfahrungswerten.

Und was, wenn etwas bei der Vorstellung mal nicht klappt?

Dann zaubern wir das Publikum weg.

