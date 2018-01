Hilfe für Bienen und Käfer

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Uckermark gehen die Insekten aus. Diese Feststellung hat den Tierarzt Hans-Ullrich Reichel dazu bewogen, sich für die Käfer, Bienen und anderes Getier stark zu machen. Es gehe nicht nur um Glyphosat. Man müsse sich darüber unterhalten, was aktuell zu tun ist, sagt er. In der letzten SVV-Sitzung des Jahres 2017 legte der Stadtverordnete den Amtskollegen eine Mitteilungsvorlage seiner Fraktion SPD/Bündnis 90-Grüne/FDP ans Herz, die in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden soll.

Im letzten Sommer, so Hans-Ullrich Reichel, habe es außer Mücken kaum noch Insekten gegeben. Dabei hängen beispielsweise von der Bestäubung durch Bienen, der nützlichsten Nutztierarzt nach Rind und Schwein, 30 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte ab. Auch andere Insekten wie Hummeln, Falter, Käfer, Schmetterlinge und Libellen gebe es sehr viel weniger.

"Insekten sind wichtig, unter anderem auch als Nahrungsgrundlage für Vögel und Frösche. Die Artenvielfalt ist in Gefahr", sagt der Angermünder.

Man müsse darüber reden, was Kommunen und Bürger dagegen tun können. In der Mitteilungsvorlage, die die Fraktion in der Dezembersitzung schon einmal verteilte, sind einige Maßnahmen aufgeführt. So könnte man nicht unbedingt begehbare Grünflächen in Gemeindegebieten in blühende Wiesen umwandeln, "als Insektenweide und uns zur Freude", empfiehlt Hans-Ullrich Reichel. "Sie bräuchten nur zweimal im Jahr gemäht werden. Das spart Diesel und Arbeitskraft."

Die Gemeinden und die Bürger sollten sich vom Schönheitsideal des kurzgeschorenen Rasens in Gärten, auf Grünflächen und Friedhöfen trennen und stattdessen farbenfreudig, blühende Wiesen als Insektennahrung anbieten. Die Kosten für die Neueinsaat solcher Blumenwiesen seien niedriger als die für das Kurzhalten der Grünflächen.

Da der Umwelt und Artenschutz in letzter Zeit total unter die Räder gekommen sei, will seine Fraktion einen entsprechenden Antrag einbringen und ihn in einer Bürgerversammlung vorstellen, teilte Hans-Ullrich Reichel mit.