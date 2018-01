Neue touristische Ausblicke im Amt

Elke Kögler

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Die Mitarbeiter des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal wollen Touristen mehr bieten als bisher. So sollen die Öffnungszeiten des Büros in der Lindenstraße 59 in Brieskow-Finkenheerd erweitert, Projekte wie das deutsch-polnische Sommerfest weiter organisiert sowie neue Vorhaben wie die Errichtung eines Vogelbeobachtungsturms in Aurith in Angriff genommen werden.

"Damit wir die Öffnungszeiten erweitern können, benötigen wir mehr Geld vom Amt für eine halbe Personalstelle", erklärt der Geschäftsführer des Vereins Lukasz Kaczmarek. Die erweiterten Öffnungszeiten wiederum sind eine von mehreren Voraussetzungen dafür, dass das Tourismusbüro zertifiziert und vom Tourismusverband des Landes Brandenburg beworben wird, führt Kaczmarek weiter aus. Hintergrund ist, dass der Tourismusverband ab 2018 ausschließlich für Angebote zertifizierter Tourismusbüros werben wird.

Neben der Zertifizierung wollen die Mitglieder des Vereins bewährte Projekte weiter fortführen. Dazu gehören die Organisation des deutsch-polnischen Sommerfestes an der Oder in Aurith und in Urad, die Beteiligung an der Tour de MOZ und der Brandenburger Landpartie sowie Neuauflagen der Broschüre "Entdeckertouren" für Touristen. "Die Gästezahlen beim deutsch-polnischen Sommerfest sind stabil und die Rad- und Wandertouren enthaltenen Broschüren "Entdeckertouren' legen wir alle vier Jahre neu auf", nennt Lukasz Kaczmarek nur einige Aspekte des Erfolges des Vereins.

Alle Vereinsmitglieder wollen 2018 jedoch nicht nur an Bewährtem festhalten, sondern zudem neue Projekte verwirklichen. Zum einen sollen neue Wegweiser aufgestellt werden, die zu touristischen Attraktionen führen sowie auf besondere landschaftliche Besonderheiten hinweisen. Eine der zukünftigen touristischen Attraktionen wird ein Aussichts- und Beobachtungsturm in Aurith sein. Von dem Turm aus, der aus Metall bestehen wird, sollen Naturfreunde die Landschaft und Tiere in der Ziltendorfer Niederung beobachten können. Ziel des Vorhabens ist es, Aurith als Zentralort der Oderniederung sowie sämtlicher ansässiger Dienstleistungsfirmen zu stärken. Die Errichtung des Turms ist 2019 vorgesehen. Zuvor sollen für das Vorhaben Fördermittel eingeworben werden.

Weiter sollen Ladestationen für Elektrofahrräder und das 350jährige Bestehen des Friedrich-Wilhelm-Kanals gebührend gefeiert werden. Die Stationen sollen in Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow sowie im Ziltendorfer Ortsteil Aurith aufgebaut werden. Anlässlich des Kanaljubiläums sind zusammen mit polnischen Partnern eine Ruderregatta, Fachvorträge sowie Führungen entlang des Kanals für Wanderer und Radfahrer und die Herausgabe von historischen Fotos und Karten angedacht.