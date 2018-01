Hilfestellung aus Köln

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Die Lohnerhöhungen der Awo-Pflegekräfte in Brandenburg - sie hat nicht nur Gewinner hervorgebracht. In vielen Einrichtungen folgen daraus höhere Pflegekosten. Der Verein "Wir sind Altenpflege" aus Köln hat sich zu diesem Thema zu Wort gemeldet und bietet seine Hilfe an.

Pflegekräfte sind vielerorts unterbezahlt. Daran hat eigentlich niemand mehr Zweifel. Um ihren Mitarbeitern angemessene Löhne zahlen zu können, haben sich drei Verbände der Arbeiterwohlfahrt in Brandenburg zu einer Tarifgemeinschaft zusammengeschlossen. Im September vergangenen Jahres gab es dann die Einigung mit Verdi zur Lohnerhöhung. Ab Februar 2018 gibt es für Berufseinsteiger etwa 400 Euro brutto mehr, für Pflegekräfte mit Berufserfahrung sind es etwa 700 Euro brutto. Diese Zahlen treffen aber nur auf Vollzeitstellen von 40 Wochenstunden zu. Wie eine Awo-Mitarbeiterin aus Oderberg berichtet, sind vor vielen Jahren die Arbeitsstunden etlicher Mitarbeiter (27 von 28) gekürzt worden. Was die Lohnerhöhung für Mitarbeiter wirklich bedeutet, wird noch betrachtet werden müssen.

Im Dezember informierte der Awo-Bezirksverband Brandenburg Ost bei Veranstaltungen in Märkisch-Oderland, der Uckermark und auch im Barnim über die aus der Gehaltserhöhung resultierenden höheren Beiträge für die zu Pflegenden und ihre Angehörigen. Verständnis für die Situation der Pflegekräfte traf auf große Verunsicherung. Viele sehen sich zukünftig in einer finanziellen Notlage. Von etwa 500 Euro mehr im Monat für einen Pflegeplatz ist die Rede.

Auch in Oderberg, im Seniorenzentrum Theodor Fontane, hat es einen solchen Infoabend gegeben. Die Berichterstattung der Märkischen Oderzeitung ist auch im rund 700 Kilometer entfernten Köln gelesen worden. Armando Sommer, erster Vorsitzender des dort angesiedelten Vereins "Wir sind Altenpflege", griff zum Telefon. Er sagt, dass niemand an die Armutsgrenze gedrängt wird, der, wenn nötig, auf Sozialhilfe zurückgreift. Er appelliert an die Angehörigen, die Verantwortung für die Pflege von Familienmitgliedern nicht abzugeben und sich ausführlich über alle Möglichkeiten zu informieren, etwa Preise anderer Anbieter zu vergleichen und frühzeitig mit der Vorsorge zu beginnen.

Das Expertenteam des Vereins kümmert sich um verschiedene Belange der Altenpflege. Armando Sommer wollte das düstere Bild, das von ihr in Oderberg gezeichnet wurde, so nicht stehenlassen. Die Anpassung der Gehälter sei ein längst überfälliger Schritt. Sommer möchte Bewohner und Angehörige dazu ermuntern, finanzielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dabei werden alle Vermögenswerte des Bewohners herangezogen, gegebenenfalls auch die der Angehörigen. Davor scheuten sich die Besucher in Oderberg. "Die Betroffenheit der Leute wird im Text spürbar", sagt Juno Sommer, zweite Vorsitzende des Vereins und Armando Sommers Ehefrau. Ein Schritt, der weniger unangenehm sei, wenn die Menschen aufgeklärt sind, finden die Sommers. Um diese Aufklärung bemüht sich der Verein. Die Sommers kritisieren die fehlende Transparenz der Awo. Daran wollen sie anknüpfen. Um Anfragen sammeln zu können, hat Armando Sommer kurzerhand ein Kontaktformular auf der Internetseite des Vereins eingerichtet. Betroffene können hier ihre Fragen hinterlassen.

Armando und Juno Sommer wollen aber auch für mehr Verständnis werben. Um mehr Personal stellen zu können, seien höhere Beiträge erforderlich. Im Fall der Awo gehe es ja erst mal nur um eine angemessene Bezahlung derer, die bereits in der Pflege arbeiten. Diese müssten in Anbetracht des wachsenden Bedarfs dringend gehalten werden.

Das kann Margrit Fandrich, Leiterin der Oderberger Einrichtung Theodor Fontane, bestätigen. Allein in diesem Jahr hätte sie bereits sieben neue Plätze vergeben können. Kapazität, die sie gar nicht hat. Alle 40 Plätze in der stationären Pflege und zehn im betreuten Wohnen sind vergeben. Einige der Angehörigen hätten Anträge auf Sozialhilfe gestellt, viele prüfen Angebote anderer Pflegeanbieter, so Fandrich. Kündigungen habe es bislang keine gegeben. Die neuen Kostenbescheide werden aber auch erst im Februar ausgestellt.

Kontakt: www.wir-sind-altenpflege.de/zukunftsplanung-privat/