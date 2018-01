Infos rund ums Berufsleben

MOZ

Wriezen (MOZ) Interessierte Wriezener Bürger und Arbeitgeber können am Dienstag ohne Terminvereinbarung von 14 bis 18 Uhr die nächste Jobsprechstunde in der Stadtverwaltung Wriezen nutzen, um sich über aktuelle Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze zu informieren. Darauf machte jetzt die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), Clarissa Matos Bernal, aufmerksam.

Eine Mitarbeiterin des gemeinsamen Arbeitgeber-Services von Arbeitsagentur und Jobcenter Märkisch-Oderland steht demnach für Fragen rund um die Jobsuche zur Verfügung. Im Gepäck habe sie eine große Auswahl aktueller Arbeits- und Lehrstellen sowie Tipps für die Bewerbung und Weiterbildung. Auch finanzielle Fördermöglichkeiten können besprochen werden.

Die Sprechstunde richtet sich, so Clarissa Matos Bernal, an alle Job- und Ausbildungssuchenden, Arbeitslosen, Berufstätigen sowie Jobwechsler und Berufseinsteiger. Aktuelle Bewerbungsunterlagen sollten mitgebracht werden. Organisator ist der gemeinsame Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Bad Freienwalde und des Jobcenters Märkisch-Oderland in Kooperation mit der Stadtverwaltung Wriezen.