Unzufrieden mit der Bilanz

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Bürgerbeirat Fredersdorf-Nord zieht Bilanz. Stellt in diesem Zusammenhang aber auch fest, dass er "trotz Beharrungsvermögen und gutem Willen ,im Interesse der Bürger zu wirken, so gut wie nichts erreicht" habe.

Die Mitglieder des Bürgerbeirates in Fredersdorf-Nord (BBFN) hatten sich 2017 ehrgeizige Ziele gesetzt, die sich offensichtlich aber nicht immer mit den Intentionen der Gemeindevertretung deckten oder mit der Verwaltung konform gingen. Hellmuth Bindig vom Bürgerbeirat hat die Aktivitäten, die vom Beirat ausgingen, aufgelistet und ist auf die Suche nach den Ursachen für die Misserfolge gegangen, die er zumeist bei den gewählten Gremien der Gemeindevertreter oder in der Verwaltungsarbeit sieht. Als inhaltlichen Schwerpunkt im vergangenen Jahr sah man im Beirat Fredersdorf-Nord die notwendige Radwegeverbindung zwischen Altlandsberg und Fredersdorf-Nord. Hier bemühte sich der Beirat, seine Vorstellungen in die Plandokumente zu bringen und zumindest eine Zeitplanung für die Bauarbeiten zu erreichen. Auch bei der Gestaltung der Ladengalerie und des Umfeldes wollte man nicht passiv abwartend verharren, sondern die Entwicklung aktiv angehen.

Bemüht war man auch, den Bau einer WC-Anlage im Bereich des nördlichen Bahnhofsbereichs zu initiieren. "Bei alldem wurden von unserer Seite keine wesentlichen Fortschritte erreicht", resümiert Bindig.

Der BBFN habe sich formal als berufene Instanz und als Interessenvertreter der Bürger des Ortsteils in der Gemeinde etabliert, schätzt Bindig ein. Durch die Teilnahme an Gemeindevertretersitzungen und Beratungen der Ausschüsse sei "die Aktualität des Handelns und der Einflussnahme gegeben". So habe man bei zahlreichen Maßnahmen und Beschlüssen der Gemeindevertretung Stellungnahmen abgegeben. "Aber, haben wir im Januar 2017 über beabsichtigte Änderungen des Flächennutzungsplans beraten und unsere Stellungnahme dazu abgegeben, so war dies dann im Licht der Kita- und Schulentwicklungsplanung gar nicht mehr wichtig ..."

Nichts desto trotz kamen Stellungnahmen zur Änderung der Einwohnerbeteiligungssatzung, zum Entwurf der Stellplatz- und Gebührensatzung, zur Machbarkeitsstudie Schwimmbad und zur hydrologischen Situation im Bebauungsplangebiet 33 "Akazienstraße" sowie zur Gestaltung einer Bewegungs- und Sportfläche für Jugendliche 12+, zum Geh- und Radwegekonzept der Gemeinde, der Friedhofssatzung und insbesondere die Friedhofsgebührensatzung sowie der Kita- und Schulbedarfsplanung im Rahmen aus dem Beirat. Man habe sich vergeblich für ein Mehrgenerationenhaus in Nord, ähnlich dem Bürger- und Kreativhaus in Bruchmühle eingesetzt und dafür den leer stehenden Sonnenwirt favorisiert.

Zunehmend mache sich allerdings bei den Mitgliedern des BBFN ein Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht breit, heißt es bei Bindig. Obwohl der Beirat Beratungsgremium der Gemeindevertreter sei und im Ausschuss der eine oder andere Vorschlag durch die Vorsitzenden und Gemeindevertreter aufgegriffen werde, würde spätestens im Hauptausschuss alles in Frage gestellt, moniert der Beiratsvorsitzende. In Folge dessen hätten weitere zwei Bürger die Arbeit im BBFN in diesem Jahr eingestellt und engagierten sich anderweitig.